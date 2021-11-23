恢复探访病患第一天 陈笃生医院出现排队人龙

本地医院恢复探访病患第一天，陈笃生医院登记柜台昨天中午时分出现排队人龙，有部分病患的家属因未完成疫苗接种而无法进入。陈笃生医院、新加坡中央医院、盛港社区医院等多家医院也禁止12岁以下访客探病。

卫生部今年9月宣布暂停医院及住院护理设施的探访，该禁令昨日解除，公众可恢复探病，但病患本身以及他们的访客，都必须已完成冠病疫苗接种。

据记者昨天走访观察，中午12时左右陈笃生医院的两个住院病房登记柜台均排起长龙，约有25至30人在排队，平均等候时间约10至15分钟。医院安排了多名工作人员协助检查访客的疫苗接种状态及快速抗原检测（ART）结果，以加快登记速度。

陈笃生医院面簿贴文指出，探访者须完成疫苗接种，并须出示探访前24小时内做的呈阴性的ART检测结果，探访时间限30分钟，且禁止12岁以下孩童探病。

此外，每名已完成疫苗接种的病患名下可登记两名探访者，但每次仅允许一人进入，而未完成疫苗接种的病患则不获准接受探访。

新加坡中央医院网站也有类似说明，非特殊情况下，12岁以下儿童不得探访病患。特殊情况包括但不限于：病患在加护病房留医、病患为单亲家长等。

昨天上午原想到陈笃生医院探望妻子的刘先生（72岁，退休）因还未接种疫苗，结果无法如愿。他表示之前身体状况欠佳，所以迟迟未接种疫苗，岂料刚出院数月，未接种疫苗的妻子又因照顾他而过度操劳，再度中风住院。刘先生说：“她之前中风好些了就接回家疗养，两周前病情反复所以又来住院。我的电话无法进行视讯，现在又不可以探访，很着急。”

据了解，医院得知刘先生的情况后，安排工作人员协助他处理技术问题，并与妻子通过视讯联系。

根据陈笃生医院面簿贴文，医院设有中午12时至下午2时、傍晚5时至晚上8时两个探访时段。据观察，中午12时前到达的访客不必排队即可完成登记，而12时10分至12时40分之间排队登记人数则较多。