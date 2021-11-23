堂食条例进一步放宽 五人不同户可同桌餐馆外人龙重现

韩式烧烤和火锅餐馆Gangnam Story负责人施懿玶说，餐馆星期日就接到许多顾客来电，希望预订座位。对比上个星期，昨天的生意增加了约10％至20％。

餐馆堂食条例昨起进一步放宽，每桌食客可多达五人，且无须同住一户，带动了餐馆生意，一些在用餐高峰时间甚至排起人龙。受访业者透露，生意略增了10％，预计周末才会看到比较显著的增幅。

记者昨天在午餐时间走访乌节路中央城（Orchard Central）、乌节门（Orchard Gateway）和313@Somerset时发现，一些餐馆外排起人龙，好些餐馆也坐了一桌五人的食客。

食客进入餐馆前，只要出示“合力追踪”应用或扫描“携手防疫器”证明已完成接种即可，不再须要出示身份证证明同住一户。

黄慈星（32岁，大型货车司机）昨天和四名朋友一同到餐馆用餐。他说，虽然五人同住一栋楼，但因为住不同的单位，之前一直无法一起出外吃饭。

他说：“上一次聚在一起应该是半年多前的事。今天刚好是朋友生日，大家没上班，条例也放宽，我们就一起出来聚一聚。今天人多可以点多一些菜，吃得很热闹，大家有说有笑，很开心。”

韩式烧烤和火锅餐馆Gangnam Story负责人施懿玶说，餐馆星期日就接到许多顾客来电，希望预订座位。对比上个星期，昨天的生意增加了约10％至20％。

她提到，现在不用检查同桌食客是否同住，对服务员是一大好事。“之前虽然已明文规定五个食客要是要同桌，必须是住在一起的，但还是有顾客会和我们争辩。现在就少了这些烦恼。”

业者：订位数量差不多 顾客人数却倍增

售卖意大利餐点的Supply & Demand服务员爱德华透露，餐馆昨晚有约10组人预订座位，虽与之前平日接到的八组不相上下，但接待的人数却多了。“以前是八张桌子，每桌两人，共16人，现在则是10张桌子30个人，这还不包括直接上门的食客。”

他预计，放宽后的措施将有助餐馆营业额增加多达30％。“不住一起的朋友现在能相约吃饭，附近办公楼的上班族也能结伴用餐，这些都会带动生意。估计到圣诞节，生意会是平时的双倍。”

乌节门优品火锅负责人周家奇说，条例放宽第一天，餐馆生意没有明显变好，预计周末才会看到成效。“这个周末的生意应该会比上个周末好一两成，希望到下个月可以看到三四成的增幅。我们也希望圣诞当天可以看到满座，甚至有一些人龙的场景。”

公众颜翠荭（55岁，销售助理）说，这几天没有聚餐计划，但已和家人朋友开始规划圣诞聚餐。“现在敲定的聚餐有三四组，都是和不同朋友的，大家都太久没见面了。”