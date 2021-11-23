李总理：亚细安中国是时候 讨论逐步恢复跨境旅行

李总理说，随着各国的疫苗接种计划上取得进展，亚细安成员国和中国现在讨论如何逐步和安全地恢复跨境旅行是合时宜的。

随着各国冠病疫苗接种率上升，亚细安和中国现在讨论如何逐步和安全地恢复跨境旅行是合时宜的。

在多国逐步开放边境之际，李显龙总理昨天通过视讯出席“亚细安—中国建立对话关系30周年纪念峰会”，建议亚细安和中国应就恢复彼此间的跨境旅行展开讨论。

他以新加坡为例说，我国至今已同21个国家宣布了疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL），方便完成接种的访客免隔离入境新加坡。我国全国人口中85％已完成两剂疫苗接种。

李总理说：“随着各国在各自的疫苗接种计划上取得进展，亚细安成员国和中国现在讨论如何逐步和安全地恢复跨境旅行是合时宜的。例如，可通过制定数码化、兼容互通和安全的方案，来促进疫苗接种证书的相互认可。”

他也期待更新亚细安—中国航空运输协定，以支持民航和旅行业。

冠病疫情暴发以来，中国坚持采取严格的“清零”政策。这个政策让中国率先恢复生产和社会秩序，成为首个从疫情中复苏的主要经济体，然而，旷日持久的疫情，已令许多国家相继放弃清零政策，走向“与病毒共存”。

李总理重申新加坡对南中国海立场没变

今年是亚细安和中国建立对话关系30周年。李总理说，亚细安和中国的关系日益壮大，双方在经济、交通、数码化、卫生、教育和文化等多个领域有着广泛合作。

昨天的纪念峰会上，亚细安领导人和中国国家主席习近平也讨论了南中国海的局势。

李总理重申，新加坡作为非声索国和依赖贸易的小国，对南中国海的立场没有改变。“新加坡将继续与中国和其他亚细安成员国合作，制定有效和实质的《南中国海行为准则》，且符合公认的国际法原则，包括1982年的《联合国海洋法公约》。”

习近平发言时则强调，要共同维护南海（即南中国海）稳定，把它建成和平之海、友谊之海、合作之海。