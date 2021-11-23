大楼翻新增添设施 国大系统科学院加强混合学习模式

新加坡国立大学系统科学院大楼完成历时两年的翻新工程，昨天正式开幕。大楼在扩建后设有更多课室，新增设施也能帮助学生和教育工作者更好地采用混合学习模式。

国大系统科学院希望能打造一个更灵活的学习环境，并为学生提供可促进协作、实践学习与社交的空间。翻新后的学院大楼面积增加75%，课室所能容纳的人数也增加了一半。