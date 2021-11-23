大楼翻新增添设施 国大系统科学院加强混合学习模式 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年11月23日 5:00 AM 教育部长陈振声（右）在新加坡国立大学系统科学院数码创新与设计部门主管兼讲师林玮琦的陪同下，在学院录影棚内的玻璃光板教学设备上，写下对学院的寄语。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡国立大学系统科学院大楼完成历时两年的翻新工程，昨天正式开幕。大楼在扩建后设有更多课室，新增设施也能帮助学生和教育工作者更好地采用混合学习模式。国大系统科学院希望能打造一个更灵活的学习环境，并为学生提供可促进协作、实践学习与社交的空间。翻新后的学院大楼面积增加75%，课室所能容纳的人数也增加了一半。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡国立大学系统科学院 数码转型 坠网恋当钱骡收113万赃款 前女秘书监30月 疑换车道爆冲突 两大叔下车扭打