等，指今年许多人与事因冠病疫情反复而展延——婚期、新房子、新马两地亲友无法相聚。很多事大家真的久等了，但我们在这一两年也学习了一些等待的必要。
新马两地终于等到重开双边边境，两地已接种冠病疫苗的人可以通关了，虽然目前只能限量通行。
今天距离11月29日，新加坡与马来西亚正式启动疫苗接种者旅游走廊（VTL），进入倒数第六天，这不同时空倒数的兴奋，将逐渐取代两地人隔了近两年不见的焦虑与相思。倒数的等待和久盼的苦等，各有不同的重量。
冠病疫情的反复让许多人与事须搁置或展延——婚期、新房子尤其是组屋的竣工、各种装修工程的完工、各种供应链上材料与物品的交货期，还有像新马两地亲友那样，各种一再被疫情玩弄的重逢与相聚时机。
无数地球人盼望着2021年可以走出疫情，但这样的希望一直被破灭。取而代之的许多未知数经久一再循环，人类开始被各种情绪、假信息和政治化的炒作所内耗，而更见撕裂沮丧，疫情的祸害衍生了更侵蚀人性与人心的人害。
地球村须要走出疫情，但更须要走出彼此不再包容与信任的伤痕与桎梏。疫情会等到过去的一天，但人类要面对的何止是冠病。当国家间、人与人之间的信任及责任都出现赤字，要重建就会如罗马不是一天可以造成的。未来的地球村的危机和挑战，这一代须要留给下一代更好的启迪、应对指路和合作榜样。
幸好，2021年不是空等的一年，许多行动和事务反而加速了脚步：国际社会成功加速研发冠病疫苗，大大加强了全球抗疫的能力，让生命和生计有了转机；新加坡加速了许多经济与社会工程：各行各业的数码转型、人力资源的终身学习规划、数码鸿沟的修补和低收入阶层的提升计划，以及清洁与卫生和国人健康的更高标准等等。
等，大家真的久等了，但我们在这一两年也学习了一些等的必要，它给了缓冲很好的时间和距离。
作者是新闻中心副总编辑
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