不能出国旅行的这段日子，生物技术员纪聪用夜里骑行的方式，感受沿途别样的新加坡风貌。

疫情期间，越来越多人开始用骑行的方式来填补不能出国旅行的遗憾。今年3月，购置了脚踏车与骑行装备的纪聪也加入了骑行者的行列，他常在休息日和同事相约，从日落月升骑至破晓时分，感受着沿途别样的新加坡风貌。

现年28岁的纪聪是一名生物技术员，来新加坡工作已有三年多，但他感慨受制于疫情，一直没有机会好好逛逛新加坡的地标景点，领略风土人情。

从规划路线，到和同事交流行车配件的心得，纪聪和公司其他骑行爱好者们变得更加熟络；从比较热门的景点如滨海湾金沙、旧火车轨道，到较鲜为人知的义顺水坝、大士灯塔，纪聪也正在用骑行的方式了解并融入这片土地。

纪聪说，骑车不仅是很好的有氧运动方式，他也能在骑行过程中，到访许多平日坐地铁不会去到的地方；骑累了，就在街边吹吹风吃吃宵夜，别有一番滋味。

“我上周已经达成了80公里的路线。因为住在西部，还没骑去过东海岸公园和樟宜侏罗纪步道那些地方，希望接下来可以完成环岛新加坡的目标。”

“你看过疫情下凌晨两三点的鱼尾狮吗？”纪聪化用了一句NBA球星科比的经典语录，来概括他的骑行经历。

滨海湾景点也在夜色中褪去了经年里游客如织的喧嚣，迎接着一批批探索新加坡的骑行者们。回想起深夜骑行，来自陌生人的善意让纪聪最为动容。

“深夜骑行时路上没什么车也没什么人，如果遇到其他骑行的陌生人，大家都会远远地挥手致意、相互鼓励。车子出问题在路边修理时，也常有陌生人伸出援手。”

纪聪说，同事们都期待着疫情好转后可以更多人一同环岛骑行，甚至前往澳洲、新西兰，一同用骑行的方式去拥抱这个世界。