亚洲文明博物馆线上展览 用人工智能客制化导览

国家文物局为亚洲文明博物馆官网推出的线上虚拟展览增设人工智能导览系统，让公众仿佛身临其境，提升感官体验。

不仅如此，文物局也将与科技公司Trakomatic联合启动人脸识别系统。系统可通过扫描人脸特征进行身份认证，根据使用者的年龄层、喜好、到访记录等，进行客制化推荐，为他制定导览路线。