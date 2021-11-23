亚洲文明博物馆线上展览 用人工智能客制化导览 订户 来自 / 联合早报 文 / 张艺馨 发布 / 2021年11月23日 5:00 AM 公众现可通过亚洲文明博物馆官网体验线上虚拟展览及人工智能导览服务。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 国家文物局为亚洲文明博物馆官网推出的线上虚拟展览增设人工智能导览系统，让公众仿佛身临其境，提升感官体验。不仅如此，文物局也将与科技公司Trakomatic联合启动人脸识别系统。系统可通过扫描人脸特征进行身份认证，根据使用者的年龄层、喜好、到访记录等，进行客制化推荐，为他制定导览路线。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人工智能 展览 国家文物局 创新 数码化 科技 资讯通信媒体发展局 历史 博物馆 亚洲文明博物馆 AI 数据 文物 转型 IMDA 虚拟 数据分析 研发 开放式创新平台 人脸识别系统 坠网恋当钱骡收113万赃款 前女秘书监30月 疑换车道爆冲突 两大叔下车扭打