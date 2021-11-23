坠网恋当钱骡收113万赃款 前女秘书监30月

律师楼前女秘书离婚后，独自抚养三子女，儿子还是特需儿童，渴望爱情的她以为网恋对象是她等待的“对的人”，结果却被当成钱骡，半年多内代收超过113万元赃款，今早（11月23日）被判坐牢30个月。

《联合晚报》早前报道，现年48岁的安妮共面对50项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，指她收下共113万8462元的赃款，以及带超过2万元的现金离境，被带出国的总数额达28万7750元。

主控官以其中九项控状提控，余项则交由法官下判时一并考量。

被告在2016年中通过交友平台认识一名自称来自英国的工程师史蒂夫，陷入爱河后，在对方的指示下逐渐成了钱骡。

代表律师为被告求情时说，被告曾有过一段婚姻，和前夫育有三个子女，儿子是一名特需儿童。

律师说，被告在婚姻中饱受家暴，丈夫还曾拿硫酸泼在特需儿子的脸上。被告忍无可忍，在2014年与前夫离婚。

独自抚养三子女的被告，一直觉得空虚寂寞，希望找到自己的人生伴侣。在网上认识史蒂夫后，两人每天聊天，她也逐渐对史蒂夫产生情愫，坠入爱河。

被告称被警方调查后，她曾质问史蒂夫，但对方却以死相逼闹自杀。被告信以为真，还曾让女儿致电到英国医院查看他的情况。

完整报道，请翻阅2021年11月23日的《联合晚报》。