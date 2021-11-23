疑换车道爆冲突 两大叔下车扭打

开车途经芽笼大街时疑切换车道起冲突，两名男子下车后一言不合大演全武行，把路边的青草地当擂台，双方拳来脚往，即便倒在草地上也不肯罢休，直到路人上前把两人拉开为止。

这起打架事件发生在上周五（19日），地点是沈氏道和芽笼39巷的交界处。

涉及打架风波的男子，是年近60岁的黑衣大叔，和大约40岁的白衣男。

上载到面簿专页“SG Kaypoh人！”的视频显示，一辆白色和一辆灰色汽车停在沈氏道的交通灯前，白衣男和黑衣大叔在马路上大打出手。

白衣男子的灰色车上不久走下一名女子，站在一旁似乎在打电话求助。

两人“开打”不久，白衣男很快便占上风，将黑衣大叔打倒在路旁的小草坪上，并狠狠地往对方的身体和脸部踹了两脚。

黑衣大叔也不甘示弱，倒地后也猛地一拉扯，把白衣男也拉倒在地，两人便倒在地上继续扭打。

打斗引来不少路人的围观，路过的车辆也纷纷鸣笛尝试终止冲突，一名灰衣男子很快便上前劝架，把两人拉开，其他路人这时也陆续介入，两人这才停止了打斗。

视频的最后，可看到白衣男子愤愤不平地向劝架的路人讲述事发经过，黑衣大叔则默默回头穿上自己的拖鞋，还朝对方的车子吐口水。

双方过后各自回到自己的车上，视频就此结束。

据《联合晚报》了解，这起冲突是因为两车行驶时切换车道引起的。

警方发言人受询时证实接获这起事件的报案，调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2021年11月23日的《联合晚报》。