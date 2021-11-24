各安排巴士试载双方人员往返 新马演练陆路旅游走廊

贸工部在面簿贴文说，两国正努力敲定陆路VTL的细节，双方人员昨早先试行计划，包括测试新措施以及往返两地的整个过程，借此改善计划流程。

新加坡和马来西亚昨天（11月23日）首次试行陆路疫苗接种者旅游走廊计划。走廊开通后会由当局指定的两家业者提供短程巴士服务，分别从奎因街巴士总站和兀兰临时巴士转换站接载旅客往返新柔两地。

新马两国预计本月29日与航空同步开通陆路疫苗接种者旅游走廊（VTL）。贸工部昨晚在面簿贴文说，两国正努力敲定陆路VTL的细节，双方人员也在昨早先试行计划，包括测试新措施以及往返两地的整个过程，借此改善计划流程。

“这是一项涉及多家机构以及马来西亚伙伴的工作，我们很期待看到陆路边境重开。一旦陆路VTL开通，就能促进新马之间的跨境旅游，允许两地人民与家人团聚。”

据了解，马国汉达英达巴士公司（Causeway Link）经营的CW2巴士会接载VTL旅客往返新山拉庆中央巴士总站和我国奎因街巴士总站，本地业者星运旅游（Transtar）则会提供往返兀兰巴士临时转换站和拉庆站的短程巴士服务。这两家业者的巴士也在昨早率先试跑，演练载客往返长堤的流程。

载着约30名马国人员的汉达英达巴士昨早约10时30分从拉庆站出发，下午12时30分抵达奎因街站。

一名乘客指出，巴士原本计划中午前就抵达目的地，但部分乘客在兀兰关卡通关时遇到问题，耽误了些时间。“除了这个小插曲，整个过程大致上顺利。”

据他形容，上车前会有工作人员检查乘客是否已完成疫苗接种，乘客也须出示聚合酶链式反应（PCR）检测结果，并填写表格申报健康情况。

星运旅游昨早约8时则在兀兰临时转换站演练接载乘客的流程。

知情人士透露，陆路VTL启用初期，这两家业者每天会分别接载最多1440人往返新马两地。

汉达英达每次发车会出动两辆可各载20人的巴士。为了避免人群聚集，该业者只会通过网络渠道售卖车票。

在拉庆站搭车的乘客，须先到柜台交换纸质车票才能上车；在奎因街站上车的乘客，则只须出示购票证明。乘车地点也会有专人检查旅客的护照和接种记录等资料。

新柔长堤是全球最繁忙的陆路关卡。冠病疫情暴发前，每天约有35万人次及5万辆各类交通工具往来两地。当局很快就会公布有关陆路VTL的更多细节，包括如何订票等。

马国疫苗接种者通行证 开放申请首日4124人获批

另外，我国开放马国疫苗接种者通行证（VTP）申请首日，共有4124人申请到通行证。

有意通过航空VTL从马国入境我国的短期旅客和长期证件持有者，可从前天起上网申请VTP。SafeTravel网站开放申请后，一度因近3万5000人同时涌入网站尝试提交申请，导致系统故障五个小时。

新加坡民航局昨晚答复《联合早报》询问时指出，开放申请首日共有4124人申请到通行证，其中1792人是短期旅客，2332人是长期证件持有者。从本月29日开通的新马航空VTL，初期只限往返樟宜机场和吉隆坡国际机场。

除了马国，我国前天也开放让印度尼西亚、印度、芬兰和瑞典旅客申请VTP。当局当天已批准2068名印尼短期旅客和613名长期证件持有者的申请。印度、芬兰和瑞典则分别有1126人、9人和19人申请到通行证。