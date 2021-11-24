预计五年内推出 快乐山地段拟发展5000单位组屋区

占地33公顷的组屋区位于汤申路和泛岛快速公路旁，兴建中的地铁汤申—东海岸线快乐山站就坐落区内。该地铁站将配合区内组屋发展项目的落成启用。

快乐山前警察学院的地段将迎来新用途，供发展可兴建约计5000个单位的组屋区，首批预购组屋项目预计未来五年内推出。前警察学院最具代表性的六座历史建筑拟获保留。

建屋发展局、市区重建局和新加坡土地管理局昨天（11月23日）联合发表文告指出，快乐山（Mount Pleasant）主要包括前警察学院的地段将打造新组屋区。

占地33公顷的组屋区位于汤申路和泛岛快速公路旁，地点靠近大巴窑市镇，兴建中的地铁汤申—东海岸线快乐山站就坐落在区内。该地铁站将配合区内组屋发展项目的落成启用。

这地段的丘陵地形是一大特点，加上坐拥前警察学院和战前黑白洋房，也靠近武吉布朗和中央集水地带自然保护区，别具历史人文价值。

有鉴于此，当局针对该处试行展开详尽文化遗产研究，也进行环境影响研究，评估其历史和生态价值，以便在发展规划中减低对自然和建筑环境的影响。当局还征询文化遗产与自然组织、警察部队等相关人士的看法。

新组屋区的设计将体现自然与历史的交织。基于文化遗产研究结果及相关反馈，当局计划提议保留区内极具代表性的四座前警察学院建筑，这些建筑日后料会发挥新用途，原有操场的一部分也会留作开放空间。

另有两座标志性建筑虽不在新组屋区内，但考虑到其历史和文化价值，当局计划提议保留。因发展需求或技术限制而无法完全保留的空间，建屋局将探讨保留其文化遗产意义的其他方法。

建屋局和警方带领小组探讨如何强化该区特点

为了更好地把历史文化融入该区设计，建屋局和新加坡警察部队将联合带领由各方代表组成的新工作小组，探讨如何强化该区特点，例如采用与警队文化遗产相关的新路名。小组由内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授担任主席。

配合区内组屋和道路发展，政府也征用新加坡马球俱乐部的小部分地段，俱乐部会所、草场和主要马厩都不受影响。土管局和建屋局会与马球俱乐部紧密合作，减少对俱乐部运作的影响。

国家发展部长李智陞昨天在媒体说明会上指出，这块新组屋区选址已在1998年的发展总蓝图中规划为住宅用途，而基于人们对组屋的需求持续偏高，政府决定动用这个地段。

他说，此次规划体现政民携手保护和提升历史文化遗产的方针，当局得以试行在规划过程中结合大型文化遗产研究，并从中汲取经验，探讨为文化遗产影响评估制定框架。

李智陞指出，随着土地资源越发稀缺，人民的需求却不断增加和演变，平衡土地的各方用途将是渐趋复杂的挑战。

政府下来会公布更多有关规划过程与决策的信息，邀新加坡人出谋献策。“希望这能帮助新加坡人更好地了解个中取舍，与我们一同合作取得适当平衡。”

建屋局已在网站上发布文化遗产研究和环境影响研究报告，公众可从昨日起至12月21日间提出反馈。建屋局会持续研究和检讨新组屋区发展规划。