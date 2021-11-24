部分虽已开放让五人同桌 小贩中心和咖啡店仍以两人堂食居多

据观察，各小贩中心的出入口都有五六名工作人员，包括安全距离大使和执法人员。检查疫苗接种状态、给堂食者分发贴纸、解答公众疑惑等工作都安排得井然有序，并未出现人龙。

从昨天起，11个小贩中心和七家咖啡店率先开放给五名已接种冠病疫苗者同桌用餐，不过多数食肆仍以一到两人一桌居多。受访摊贩的生意虽然没有明显起色，但是相信情况会好转。