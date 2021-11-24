部分虽已开放让五人同桌 小贩中心和咖啡店仍以两人堂食居多 订户 来自 / 联合早报 文 / 尹云芳 安诗一 摄影 / 曾坤顺 发布 / 2021年11月24日 5:00 AM 中峇鲁熟食中心只有外围约30张圆桌开放为五人桌，昨天由于下雨及座位有限，部分多人同行的食客反映座位难找。（曾坤顺摄） 字体大小: 小 中 大 据观察，各小贩中心的出入口都有五六名工作人员，包括安全距离大使和执法人员。检查疫苗接种状态、给堂食者分发贴纸、解答公众疑惑等工作都安排得井然有序，并未出现人龙。从昨天起，11个小贩中心和七家咖啡店率先开放给五名已接种冠病疫苗者同桌用餐，不过多数食肆仍以一到两人一桌居多。受访摊贩的生意虽然没有明显起色，但是相信情况会好转。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 小贩中心 熟食中心 冠状病毒19 堂食 百胜汽车股东两姐妹 向弟妇索24万余元被高庭驳回 本地首部兽医慎用抗菌药指南出台