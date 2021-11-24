牛车水独立摊位新租户 明年半年租金获40％优惠

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来自 / 联合早报

文 /
卢慧恩

发布 / 2021年11月24日 5:00 AM

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牛车水商联会将为独立摊位租户提供租金优惠，吸引更多不同类型的摊主加入。有受访租户对此表示欢迎并相信，随着我国进一步放宽边境措施，生意将会逐步好转，不过也有业者坦言还是无法扭转亏损，可能不再续约。

现有业者继续营业也有优惠

牛车水商联会昨天发布文告说，将从明年1月9日至7月8日间为位于史密斯街（Smith Street）、宝塔街（Pagoda Street）、硕莪巷（Sago Street）和丁加奴街（Trengganu Street）一带独立摊位的新租户提供40%的租金优惠。

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