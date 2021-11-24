图书馆和档案馆下月1日起 只准完成疫苗接种者进入 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 摄影 / 何炳耀 发布 / 2021年11月24日 5:00 AM 国家图书馆管理局从下月1日起实施疫苗差异化措施，目前也放宽了实体活动的人数限制，不过还会继续限制周末的访客逗留时间以管理人流。（何炳耀摄） 字体大小: 小 中 大 从下个月1日起，国家图书馆管理局属下的27个公共图书馆、国家图书馆，以及国家档案馆，只允许已完成冠病疫苗接种者进入。另外，实体活动也将放宽人数限制，不过当局还是会继续限制周末的访客逗留时间。根据图管局昨天发布的文告，因健康理由不能接种的公众以及12岁及以下的孩童，将与冠病康复者一样，不受差异化措施限制。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国家图书馆管理局 疫苗接种者 冠状病毒19 图书馆 百胜汽车股东两姐妹 向弟妇索24万余元被高庭驳回 本地首部兽医慎用抗菌药指南出台