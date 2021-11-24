图书馆和档案馆下月1日起 只准完成疫苗接种者进入

从下个月1日起，国家图书馆管理局属下的27个公共图书馆、国家图书馆，以及国家档案馆，只允许已完成冠病疫苗接种者进入。另外，实体活动也将放宽人数限制，不过当局还是会继续限制周末的访客逗留时间。

根据图管局昨天发布的文告，因健康理由不能接种的公众以及12岁及以下的孩童，将与冠病康复者一样，不受差异化措施限制。