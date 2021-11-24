为病友生活带来改变 肿瘤学社工获颁“杰出社工奖” 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年11月24日 5:00 AM 2021年新加坡杰出社工奖颁奖典礼昨天在总统府举行，共有四名社工从哈莉玛总统（前排左）和社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高（前排右）手中接获奖项。他们是获颁新加坡杰出社工奖的范锦棠（第二排左）和达乌德（第二排右)，以及获颁新加坡具潜力社工奖的罗炜婷（后排左）和阿尤布（后排右)。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 范锦棠博士（62岁）36年来一直秉持着社工使命，坚信社工能为病友生活带来改变。自1999年起，他更投入肿瘤学的社会工作，协助癌症病患对抗病魔。范锦棠是获颁“2021新加坡杰出社工奖”的其中一名社工，目前在新加坡国立癌症中心社会心理服务担任高级医疗社工。他受访时说：“起初我很抗拒参与肿瘤学社会工作，因为我觉得这是布满愁云的领域。但社工应是多面手，勇于尝试新事物，因此在新加坡国立癌症中心成立后，我就从医疗社工转为肿瘤学社工。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡杰出社工奖 范锦棠 Katijah Dawood 罗炜婷 哈莉玛总统 马善高 新加坡具潜力社工奖 新加坡社工协会 百胜汽车股东两姐妹 向弟妇索24万余元被高庭驳回 本地首部兽医慎用抗菌药指南出台