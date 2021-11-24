为病友生活带来改变 肿瘤学社工获颁“杰出社工奖”

范锦棠博士（62岁）36年来一直秉持着社工使命，坚信社工能为病友生活带来改变。自1999年起，他更投入肿瘤学的社会工作，协助癌症病患对抗病魔。

范锦棠是获颁“2021新加坡杰出社工奖”的其中一名社工，目前在新加坡国立癌症中心社会心理服务担任高级医疗社工。

他受访时说：“起初我很抗拒参与肿瘤学社会工作，因为我觉得这是布满愁云的领域。但社工应是多面手，勇于尝试新事物，因此在新加坡国立癌症中心成立后，我就从医疗社工转为肿瘤学社工。”