意识一生根社会妥协难达成 我国须抵抗部落主义本能

人类本能地寻找与自己相似的人，使得新部落主义在世界各地兴起。然而，部落身份认同一旦生根，就很难达成任何妥协，情况只会螺旋式地恶化，新加坡人因此须抵抗这个本能。

财政部长黄循财昨天在新加坡政策研究所与拉惹勒南国际关系学院针对身份课题联办的座谈会上，阐述了部落主义（tribalism）的历史、它如何危害许多社会，以及部落与社区（community）的差别。

黄循财说，许多古代帝国都曾试图抵抗部落主义，例如，古罗马提出了“公民”的概念，将不同部落聚合在一个共同的旗帜下。秦始皇在征服他国时也焚毁无数哲学文献和专著，目的是以秦国的官方身份、语言和思想统一各国。

如今，许多国家都接受公民身份，但国家和部落身份认同之间由来已久的冲突，仍是国家内部和国与国之间暴力的最强大驱动力之一。仍在上演的埃塞俄比亚提格雷（Tigray）内战便是一个例子。

黄循财指出，即使是单一民族社会也未能避开新部落主义。例如波兰人虽占人口的95%以上，但近年来，支持同性恋、双性恋与跨性别者（LGBT）权益者，与反对他们的保守派之间对峙加剧，一些地区也宣称是“无LGBT区”。

在有着大熔炉精神的美国，人们不同的意识形态和身份认同也加剧了政治分化。越来越多共和党人和民主党人极其负面地看待对方。黄循财说：“即使是挽救生命的公共卫生措施，如戴口罩和接种疫苗，也成为政治身份的标志。连科学也不再能免于政治争论，更别提经济或文化。”

更强调自我渗透各个社会

他认为，部落主义的阴影挥之不去，部分原因是社会过去几十年的演变。“过去几十年，人们更强调自我。所有事都围绕‘我想自由地做我自己’。这一点在美国和欧洲部分地区最突出，但它其实已渗透各个社会。”

黄循财进一步解释，对自我的关注在许多方面带来了很大进步，但正如《纽约时报》专栏作家布鲁克斯（David Brooks）所观察的，当自我意识膨胀，以牺牲社区为代价，个人主义成为了主导精神，人们之间的联系也被削弱。

“这导致孤独和孤立感。当人们感到孤独和疏离时，他们就会重新依赖对我们这个物种而言原始的防御措施，即回归部落。”

互联网也让这些新部落更容易形成和组织起来。黄循财说：“不幸的是，社交媒体的回声室往往意味着这些部落最终会自行选择信息，来支持和强化自己的观点。”

他也强调，部落主义不同于社区。社区是包容联系、是相互关怀。部落主义本质上则是排他的，是相互仇恨、是非友即敌。

部落认同一旦生根，就很难达成任何妥协。黄循财说：“这是因为，当我们将政治建立在身份上时，任何妥协都像是耻辱。每一次的委屈都威胁到一个人的自我价值。每一次挫折都是对一个人自我意识的挑战。”

“因此，我们得到的结果是螺旋式下降：个人主义和自我利益导致部落形成，每个部落自我封闭，而政治被定义为部落之间的全面战争。”