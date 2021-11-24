坚定抵住部落本能 铸就今日新加坡身份 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月24日 5:00 AM 1964年7月21日，马来组织庆祝回教先知穆罕默德的诞辰，游行至图中所示的芽笼一带时发生骚乱，演变为华族和马来族之间的暴乱，造成36人死亡，约560人受伤。财政部长黄循财说，历史上的经验说明派系冲突有可能在本地上演，我国也必须时时谨慎处理因部落主义延伸出的身份政治矛盾。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 身份差异形成的挑战对新加坡而言并不陌生。若不是多年来坚定抵住部落主义的本能和情感，有意识地制定维护社会和谐的措施，今日就不会有任何新加坡身份可言。新加坡由中国、印度、东南亚三个主要亚洲文明复合体的族群交织而成，但新加坡并没有这些文明的悠久历史或本土文化来凝聚不同群体。财政部长黄循财在座谈会上指出，即使是华、巫、印三个看似稳定的身份群体，在一两个世纪前并不稳定。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 黄循财 身份政治 新加坡政策研究所 拉惹勒南国际关系学院 百胜汽车股东两姐妹 向弟妇索24万余元被高庭驳回 本地首部兽医慎用抗菌药指南出台