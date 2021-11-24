坚定抵住部落本能 铸就今日新加坡身份

身份差异形成的挑战对新加坡而言并不陌生。若不是多年来坚定抵住部落主义的本能和情感，有意识地制定维护社会和谐的措施，今日就不会有任何新加坡身份可言。

新加坡由中国、印度、东南亚三个主要亚洲文明复合体的族群交织而成，但新加坡并没有这些文明的悠久历史或本土文化来凝聚不同群体。

财政部长黄循财在座谈会上指出，即使是华、巫、印三个看似稳定的身份群体，在一两个世纪前并不稳定。