共，指一起、彼此拥有或承受。不少国家今年逐渐开放边境，开通免隔离疫苗接种者旅游走廊，体现各国互利共生的关系。与冠病共存须步步为营，在这场“战役”中，全球都是命运共同体。

不共戴天、人神共愤、同甘共苦、同舟共济……带“共”字的词语，部分固然含负面情绪，但更多有团结克服困难的积极意义。2021年，冠病19病毒继续肆虐，随着传染力更强的德尔塔变种病毒出现，新加坡从避免国人感染病毒的“清零”策略，迈向“与冠病共存”之道。民众随着政策的收与放，不时调整活动、办公乃至用餐习惯。

在踏入充满变数的“新常态”之际，我国政治领导人不断提醒大家要共同负起社会责任，完成疫苗接种，保护自己，也保护身边的人。

完成疫苗接种也是新加坡与20多个国家，开通免隔离疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）的重要条件。不少国家从锁国的状态走向开放边境，体现的正是各国互利共生的关系。

不过，诚如李显龙总理出席亚太经济合作组织（APEC）会议时所说，采取清零和与冠病共存政策的经济体采取严格边境措施在所难免，对彼此开放时将面对复杂因素。

民众随着政策的收紧与放宽，不时调整活动、办公乃至用餐习惯。本地小贩中心张贴海报和布条，提醒公众只有完成疫苗接种才可堂食。大家要共同负起社会责任，接种疫苗，保护自己，也保护身边的人。 （何家俊摄）

除了APEC这个线上举行的多边会议，数个实体峰会今年再次举办，各国领导人在会议上聚首、碰肘、击拳，共同商议抗疫等对策。

第26届联合国气候变化大会（COP26）经历两周马拉松会议，终于达成协议，各国同意将全球升温幅度限制在1.5摄氏度内，大家显然明白面对棘手问题时，你我都是命运共同体。

坚持清零政策的中国，其国家领导人错过了这些面对面举行的会议。中国今年庆祝中共建党百年，国家主席习近平强调“共同富裕是社会主义的本质要求”，要“在高质量发展中促进共同富裕”。

各方舆论目前都在谈论着，身处共相唇齿的世界舞台，中国下来是否还能独善其身，坚持清零政策。

作者是新闻中心政治新闻主任

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