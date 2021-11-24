踏进黄铭娜的家，仿佛来到一个迷你图书馆，大大小小的书架上摆满近400本儿童绘本。

育有两个孩子的黄铭娜（34岁）原本是教育工作者，三年半前生下第一胎后就成为全职妈妈。她坦言，这并不如想象中那么容易。

“过了两年，我开始感到倦怠，有点迷失自我。由于生活只围绕着家庭和孩子，有时会忘了自己以前喜欢做些什么。”

去年10月，黄铭娜在丈夫的鼓励下开始创业，成立网络书店onelastbooksg，又名“安安的小书屋”，专门售卖中文儿童绘本。

谈及店名由来，她笑说，每到睡前讲故事时间，孩子总会“讨价还价”，要求多念一本。

黄铭娜主要与出版商合作，为本地家长挑选适合孩子阅读的中文绘本。她认为，本地图书馆的立体书较少，互动性也不够强，加上在冠病疫情期间，一些家长可能也不想让孩子碰别人翻阅过的书。

为了不让网络书店的生意影响亲子时间，黄铭娜会等孩子晚上入睡后才开工，有时甚至还要熬夜包装书本邮寄给家长。当一些家长遇到不会念的字，也会请她帮忙录音，方便他们记下汉语拼音。

她笑说：“有时不停地回复家长的询问，比朝九晚五的工作还要累。不过，当家长拍下孩子享受阅读的照片寄给我时，那种满足感胜过一切。”

黄铭娜自认没什么生意头脑，也不擅长经营社交媒体。网络书店能够从零做起，全靠表妹帮她“补习”，教她如何拍照和设计网站。她也尝试自己设计教具，帮助家长更生动地讲故事。

问到过去一年来最大的收获，黄铭娜说：“以前觉得自己只是个妈妈，常常忘了我其实也有梦想。一些妈妈可能为了家庭而把梦想搁置一旁，但我相信，重要的是有勇气踏出第一步，不要去担心实现梦想需要付出多少时间。”