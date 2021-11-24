本地首部兽医慎用抗菌药指南出台

猫、狗、鸟、兔等宠物是许多人的心肝宝贝，这些“伴侣”动物一旦生病，有些兽医会在等待动物化验结果时，先根据经验给动物服用抗生素。这可能导致动物经受不必要的疗程，甚至出现耐药性。

国家公园局与新加坡兽医协会前天发布本地首部兽医对伴侣动物审慎使用抗菌药物（Antimicrobials）指引手册（以下简称“指南”），希望可以优化抗菌药物的使用，延缓伴侣动物抗菌药物耐药性（Antimicrobial resistance，简称AMR）情况恶化。