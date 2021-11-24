本地首部兽医慎用抗菌药指南出台 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年11月24日 5:00 AM 伦荣泰11岁的爱犬Hayden曾患胃道感染，最初怀疑是胃癌，经过内窥镜检查和活组织检查后，把样本送检，才确诊感染沙门氏菌，过后以抗生素治疗得以痊愈。他建议给受感染的伴侣动物进行敏感性测试，尽早确定病因，才能更早地对症下药。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 猫、狗、鸟、兔等宠物是许多人的心肝宝贝，这些“伴侣”动物一旦生病，有些兽医会在等待动物化验结果时，先根据经验给动物服用抗生素。这可能导致动物经受不必要的疗程，甚至出现耐药性。国家公园局与新加坡兽医协会前天发布本地首部兽医对伴侣动物审慎使用抗菌药物（Antimicrobials）指引手册（以下简称“指南”），希望可以优化抗菌药物的使用，延缓伴侣动物抗菌药物耐药性（Antimicrobial resistance，简称AMR）情况恶化。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 抗菌药物耐药性 Antimicrobial resistance Nparks 兽医 伴侣动物 全职妈妈让梦想起飞 百胜汽车股东两姐妹 向弟妇索24万余元被高庭驳回