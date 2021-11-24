武汉夫妇谎报行踪 夫监5月妻监6月

武汉夫妻谎报丈夫确诊前行踪一案，两人日前被判罪成后，夫妇今早分别被判入狱五个月及六个月。

控方认为，两人的罪行非常严重，不但打击了举国上下无数民众为防疫所做出的牺牲，也藐视前线人员的无私付出，请求法庭严惩这些不把公众安危当一回事的人。

根据传染病法令，任何人谎报确诊行踪若罪成，初犯者每项罪名可被判罚款最高1万元、监禁最长六个月，或两者兼施。

《联合晚报》日前报道，来自武汉的中国籍夫妻胡俊（40岁）及石莎（38岁）分别面对一项及四项触犯传染病法令的罪名，指他们在胡俊确诊冠病后提供给卫生部官员假资料，隐瞒胡俊从去年1月22日至29日的部分行踪。

两人都不认罪，经审讯后被判罪名成立，控辩双方今早针对刑罚陈词。

主控官指出，两人都来自武汉，应该清楚明白疫情是多么可怕及严重，但是胡俊确诊后，夫妻俩却不好好配合接触者追踪的工作，事后更是不知悔改，以各种借口狡辩，说两人当时也都在“受苦”，想法非常自私。

主控官认为，两人的行为也造成了不小的风险，胡俊在出现症状后到了不少地方，每个地方待的时间都不短，接触了不少的人，若当局无法完成接触者追踪工作，如果他们真的成为感染源，后果将不堪设想。

胡俊最终被判坐牢五个月，石莎则被判坐牢六个月。

完整报道，请翻阅2021年11月24日的《联合晚报》。