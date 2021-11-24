称父母停止付学费 17岁男生社媒贴文求助

父母以“理工生没前途”为理由，停止缴付17岁儿子理工学院学费，儿子称走投无路到社交媒体贴文求助，一周内筹集近2000元。

自称是17岁学生的男网民上周四（11月18日）在社交媒体推特贴文，指他原本就读共和理工学院，却因支付不了学费而停学，引起多人关注。

称父母认为“理工生没前途”

这名男网民前天（11月22日）接受亚洲网（AsiaOne）访问时说，他今年4月开始在理工学院就读信息通信与安全课程，但第一个学期后就停学，称父母认为“理工生没前途”，不愿意继续缴付学费。“父母要求我以私人考生的身份，或到国际学校报考‘A’水准考试。”

他说：“父亲原本同意让我读理工学院，但母亲说若父亲继续缴付我的学费，她将回去斯里兰卡。”父亲因此停止支付儿子的学费。

男理工生说，尽管他目前在医院兼职安全距离大使赚学费，一年6200元的学费仍是个重担。身为获教育部学费津贴的外籍学生，他称因未完成课程得缴付超过8000元的罚金。“公开这件事让我觉得很不好意思，但我真的需要大家的帮助。”

男理工生昨天在留言区更新消息，指已筹集1960元捐款，感谢网民拔刀相助。

共和理工学院发言人回复亚洲网询问时说，学院已联系这名前学生提供援助。

完整报道，请翻阅2021年11月24日《联合晚报》。