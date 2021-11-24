出世时仅重510克 竹脚医院最早产宝宝3岁了

竹脚妇幼医院最早产宝宝，22周时在家由爸爸接生，体重仅510克，原本生存概率近乎为零，却顽强地一天一克慢慢长大，如今已是个可爱的3岁女孩。

《海峡时报》报道，怀孕22周三天的林筱綺（30多岁，主妇），孕期艰辛，遇到阴道流血、食欲不振等问题，大部分时间都是卧床休息。

2018年5月27日，林筱綺晚上7时醒来，感到身体很虚弱，她前一天刚因流血和宫缩到医院复诊，被告知宝宝没事，但吃药后宫缩仍然持续。

她喝了两口丈夫丘瑞扬（33岁）做的汤后，宫缩突然严重，羊水破裂，丈夫马上电召救护车，但林筱綺已经感到宝宝快出来了，而忍不住大喊。

丘瑞扬只能根据救护人员电话中的指示，在家中接生了女儿丘蕎熙。

“我清楚记得她睁开眼睛，发出细微的哭声，她的皮肤通红，已经有了很多头发和眉毛。”

救护人员随后赶到，将一家人送往医院，竹脚妇幼医院新生儿科部门的陈碧玲顾问医生表示，宝宝出生时的生存概率近乎为零。

丘蕎熙当时体重仅510克，身长28公分，医疗团队进行抢救，但宝宝两周左右情况恶化，完全依赖氧气和呼吸器支持，消化系统也出现问题，无法进食母乳。

丘瑞扬表示，当时他们面对停止生命维持系统的选择，父母还让他准备宗教仪式，朋友则安排了摄影师拍摄最后的全家福。

“我们没有立刻做出选择，打算等几天，有些晚上医生还会打电话告知我们宝宝情况危急，但女儿之后奇迹般的生存下来，战胜一个个里程碑。”

丘蕎熙22周出生，目前已3岁，是竹脚妇幼医院最早产宝宝，新加坡中央医院及国立大学医院最早产的宝宝则是23周。

完整报道，请翻阅2021年11月24日的《新明日报》。