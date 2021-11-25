《小小拇指》每周陪伴3万多幼童学双语

内容贴近生活、插画生动活泼，还能指导家长与孩子展开亲子活动，学前刊物《小小拇指》在幼儿园孩童学习华语的道路上伴随左右，助他们建立双语优势。

新报业媒体华文媒体集团属下的《小小拇指》自2013年创刊以来获得李光耀双语基金的赞助，每两周免费分发给超过760所学前教育中心，惠及3­万多名幼儿园一年级和二年级的学生。