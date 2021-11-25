《小小拇指》每周陪伴3万多幼童学双语 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 获得李光耀双语基金赞助的《小小拇指》，每两周免费分发给超过760所学前教育中心，惠及3万多名幼儿园一年级和二年级的孩童。《小小拇指》去年底也推出免费华文学习手机应用“小小拇指”，让家长和孩子通过应用听儿歌、玩游戏、做手工，促进亲子互动。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 内容贴近生活、插画生动活泼，还能指导家长与孩子展开亲子活动，学前刊物《小小拇指》在幼儿园孩童学习华语的道路上伴随左右，助他们建立双语优势。新报业媒体华文媒体集团属下的《小小拇指》自2013年创刊以来获得李光耀双语基金的赞助，每两周免费分发给超过760所学前教育中心，惠及3万多名幼儿园一年级和二年级的学生。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 李光耀双语基金 双语政策 小小拇指 东海岸公园将建设 首个多代人共享花园 数码