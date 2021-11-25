“琵琶仔”何桂棉遗产分捐三机构

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来自 / 联合早报

文 /
刘钰铃

发布 / 2021年11月25日 5:00 AM

　何桂棉的孙女卫淑萍（右二）将祖母捐献的善款交给新加坡创价学会管委会义务财政朱翠云（左起）、新加坡儿童会社联与伙伴关系部门企业通讯高级总监邓女韦玲和广惠肇留医院副主席兼募捐委员会主席梁善源。（何炳耀摄）
　何桂棉的孙女卫淑萍（右二）将祖母捐献的善款交给新加坡创价学会管委会义务财政朱翠云（左起）、新加坡儿童会社联与伙伴关系部门企业通讯高级总监邓女韦玲和广惠肇留医院副主席兼募捐委员会主席梁善源。（何炳耀摄）

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刘钰铃　报道

lyuling@sph.com.sg

年仅18岁就从香港卖身来新加坡当“琵琶仔”，何桂棉从未因自己曾是青楼女子的身份而自怨自艾，而是热心服务社会。晚年时，她仍省吃俭用，只为能在过世后将所有积蓄全数捐献给社会服务机构，继续为社会作出贡献。

艺名月小燕的何桂棉在86岁时立下遗嘱，将毕生积蓄均分为三份，捐献给广惠肇留医院、新加坡创价学会和新加坡儿童会。她于2017年离世，享年96岁。

何桂棉的遗产超过29万5000元，因此各机构将获得逾9万8000元的善款。

捐赠仪式昨天在广惠肇留医院举行，出席者包括三家受益机构的代表、何桂棉的遗产执行人以及她生前的挚友。

认识何桂棉10多年的陈贤慧（55岁，会计师）说，何桂棉一直保有赤子之心，可谓是女中豪杰。

“她经历了风风雨雨，却保持高尚的情操，很早就安排好身后事和遗产的分配，她的精神是我们学习的榜样。”

担任何桂棉遗产执行人的冯璧慧（63岁）忆述，何桂棉是一名非常有智慧的女性，不仅善于理财，还积极帮助弱势群体。“将遗产捐给慈善机构是她最大的愿望，这个捐赠仪式是一种抛砖引玉的做法，希望鼓励大家将多余的钱财或遗产与社会分享。”

冯璧慧透露，何桂棉从年轻时就开始为广惠肇留医院募款，还曾在1940年代，连续两年获得医院赠送的募捐筹款第一奖金牌。何桂棉在过世前把奖牌回赠给医院，院方已将奖牌保存于医院内的文物馆，供公众参观。

广惠肇留医院主席李国基说，何桂棉是首名将答谢奖牌回赠给医院的得奖者。她对医院的付出和贡献跨越80年的岁月，即使到了晚年她也始终惦记着医院，还在生前叮嘱院方务必帮助更多有需要的人。

“何女士带给我们非常正面的影响。在上世纪40年代，她不辞劳苦为医院奔波，带动很多人捐款给医院。过后，她把奖牌回赠给我们，赋予奖牌新的使命，让我们有所启发。这个捐款仪式也象征她乐善好施精神的一种传承。”

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