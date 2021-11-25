“琵琶仔”何桂棉遗产分捐三机构

年仅18岁就从香港卖身来新加坡当“琵琶仔”，何桂棉从未因自己曾是青楼女子的身份而自怨自艾，而是热心服务社会。晚年时，她仍省吃俭用，只为能在过世后将所有积蓄全数捐献给社会服务机构，继续为社会作出贡献。

艺名月小燕的何桂棉在86岁时立下遗嘱，将毕生积蓄均分为三份，捐献给广惠肇留医院、新加坡创价学会和新加坡儿童会。她于2017年离世，享年96岁。

何桂棉的遗产超过29万5000元，因此各机构将获得逾9万8000元的善款。

捐赠仪式昨天在广惠肇留医院举行，出席者包括三家受益机构的代表、何桂棉的遗产执行人以及她生前的挚友。

认识何桂棉10多年的陈贤慧（55岁，会计师）说，何桂棉一直保有赤子之心，可谓是女中豪杰。

“她经历了风风雨雨，却保持高尚的情操，很早就安排好身后事和遗产的分配，她的精神是我们学习的榜样。”

担任何桂棉遗产执行人的冯璧慧（63岁）忆述，何桂棉是一名非常有智慧的女性，不仅善于理财，还积极帮助弱势群体。“将遗产捐给慈善机构是她最大的愿望，这个捐赠仪式是一种抛砖引玉的做法，希望鼓励大家将多余的钱财或遗产与社会分享。”

冯璧慧透露，何桂棉从年轻时就开始为广惠肇留医院募款，还曾在1940年代，连续两年获得医院赠送的募捐筹款第一奖金牌。何桂棉在过世前把奖牌回赠给医院，院方已将奖牌保存于医院内的文物馆，供公众参观。

广惠肇留医院主席李国基说，何桂棉是首名将答谢奖牌回赠给医院的得奖者。她对医院的付出和贡献跨越80年的岁月，即使到了晚年她也始终惦记着医院，还在生前叮嘱院方务必帮助更多有需要的人。

“何女士带给我们非常正面的影响。在上世纪40年代，她不辞劳苦为医院奔波，带动很多人捐款给医院。过后，她把奖牌回赠给我们，赋予奖牌新的使命，让我们有所启发。这个捐款仪式也象征她乐善好施精神的一种传承。”