华文小说家和马来歌手 谢裕民与拉希玛获颁新加坡文化奖

谢裕民也是三届新加坡文学奖获得者，40年写作生涯中，他出版了12部海内外闻名作品，目前是《联合早报》副刊《文艺城》主编。

本地华文小说家谢裕民（62岁）和马来歌手拉希玛·拉辛（Rahimah Rahim，66岁），昨天获颁2021年度新加坡文化奖。文化奖是新加坡最高荣誉的艺术奖项，表彰艺术家的卓越成就和贡献。