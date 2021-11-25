华文小说家和马来歌手 谢裕民与拉希玛获颁新加坡文化奖 订户 来自 / 联合早报 文 / 王一鸣 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 昨天傍晚在总统府举行的颁奖典礼上，八位得奖者与哈莉玛总统（前排左二）和文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（前排右二）合影。文化奖得主为谢裕民（前排左一）、拉希玛·拉辛（前排右一）；青年艺术奖得主为：韩雪梅（第二排左起）、赤特拉·珀妮玛·萨提斯、林宇（第三排左起）、杨修华、诺海扎德·亚当（第四排左起）及戴诗苇。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 谢裕民也是三届新加坡文学奖获得者，40年写作生涯中，他出版了12部海内外闻名作品，目前是《联合早报》副刊《文艺城》主编。本地华文小说家谢裕民（62岁）和马来歌手拉希玛·拉辛（Rahimah Rahim，66岁），昨天获颁2021年度新加坡文化奖。文化奖是新加坡最高荣誉的艺术奖项，表彰艺术家的卓越成就和贡献。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 艺术家 新加坡文化奖 青年艺术奖 戏剧 舞蹈 艺术 电影 音乐人 创意 东海岸公园将建设 首个多代人共享花园 数码