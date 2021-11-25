华文小说家和马来歌手 谢裕民与拉希玛获颁新加坡文化奖

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来自 / 联合早报

文 /
王一鸣

发布 / 2021年11月25日 5:00 AM

昨天傍晚在总统府举行的颁奖典礼上，八位得奖者与哈莉玛总统（前排左二）和文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（前排右二）合影。文化奖得主为谢裕民（前排左一）、拉希玛·拉辛（前排右一）；青年艺术奖得主为：韩雪梅（第二排左起）、赤特拉·珀妮玛·萨提斯、林宇（第三排左起）、杨修华、诺海扎德·亚当（第四排左起）及戴诗苇。（谢智扬摄）
昨天傍晚在总统府举行的颁奖典礼上，八位得奖者与哈莉玛总统（前排左二）和文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（前排右二）合影。文化奖得主为谢裕民（前排左一）、拉希玛·拉辛（前排右一）；青年艺术奖得主为：韩雪梅（第二排左起）、赤特拉·珀妮玛·萨提斯、林宇（第三排左起）、杨修华、诺海扎德·亚当（第四排左起）及戴诗苇。（谢智扬摄）

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谢裕民也是三届新加坡文学奖获得者，40年写作生涯中，他出版了12部海内外闻名作品，目前是《联合早报》副刊《文艺城》主编。

本地华文小说家谢裕民（62岁）和马来歌手拉希玛·拉辛（Rahimah Rahim，66岁），昨天获颁2021年度新加坡文化奖。文化奖是新加坡最高荣誉的艺术奖项，表彰艺术家的卓越成就和贡献。

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