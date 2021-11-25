黄志明：不能安于现状 企业转型创新须持续

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来自 / 联合早报

文 /
李思邈

发布 / 2021年11月25日 5:00 AM

在一年一度的职总培训与工作安置（NTUC Training & Placement）座谈会上，劳资政三方与会者探讨如何支持本地企业和员工转型。职总秘书长黄志明（台上居中）说，本地企业不能满足于现状，必须持续转型创新，与时并进。（职总提供）
在一年一度的职总培训与工作安置（NTUC Training & Placement）座谈会上，劳资政三方与会者探讨如何支持本地企业和员工转型。职总秘书长黄志明（台上居中）说，本地企业不能满足于现状，必须持续转型创新，与时并进。（职总提供）

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本地企业未雨绸缪，在疫情前就开始进行转型，才能较顺利地应对挑战。随着我国转而与冠病共存，企业不能满足于现状，必须持续转型创新，继续与时并进。

全国职工总会秘书长黄志明昨天在一年一度的职总培训与工作安置（NTUC Training & Placement）座谈会上陈述以上论点。

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