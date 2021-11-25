黄志明：不能安于现状 企业转型创新须持续 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 在一年一度的职总培训与工作安置（NTUC Training & Placement）座谈会上，劳资政三方与会者探讨如何支持本地企业和员工转型。职总秘书长黄志明（台上居中）说，本地企业不能满足于现状，必须持续转型创新，与时并进。（职总提供） 字体大小: 小 中 大 本地企业未雨绸缪，在疫情前就开始进行转型，才能较顺利地应对挑战。随着我国转而与冠病共存，企业不能满足于现状，必须持续转型创新，继续与时并进。全国职工总会秘书长黄志明昨天在一年一度的职总培训与工作安置（NTUC Training & Placement）座谈会上陈述以上论点。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 全国职工总会 黄志明 职总 东海岸公园将建设 首个多代人共享花园 数码