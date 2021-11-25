黄志明：不能安于现状 企业转型创新须持续

本地企业未雨绸缪，在疫情前就开始进行转型，才能较顺利地应对挑战。随着我国转而与冠病共存，企业不能满足于现状，必须持续转型创新，继续与时并进。

全国职工总会秘书长黄志明昨天在一年一度的职总培训与工作安置（NTUC Training & Placement）座谈会上陈述以上论点。