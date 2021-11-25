坚持理想开舞蹈室 订户 来自 / 联合早报 文 / 张艺馨 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM （受访者提供） 字体大小: 小 中 大 褚珮珮2015年从北京来到新加坡工作，辞职后开办一家舞蹈工作室。艺术教育是她从小的理想，无论有多艰难，都不会放弃。随着Tiktok等短视频平台的兴起，一些人会上传自己跳舞的视频，再配上节奏明快的音乐，引得不少网友争相模仿，有时还能掀起热潮。褚珮珮（32岁）2015年从中国北京来到新加坡工作。在了解到本地艺术教育市场的需求后，她选择辞职创业，开办了一间舞蹈工作室，教授TikTok和抖音上面热度较高的短舞蹈。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 创业 本地 舞蹈 艺术 视频 学生 数码化 年轻人 压力 挑战 潮流 市场 跳舞 创始人 课程 老师 研发 锻炼身体 艺术教育 专业 东海岸公园将建设 首个多代人共享花园 数码