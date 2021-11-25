褚珮珮2015年从北京来到新加坡工作，辞职后开办一家舞蹈工作室。艺术教育是她从小的理想，无论有多艰难，都不会放弃。

随着Tiktok等短视频平台的兴起，一些人会上传自己跳舞的视频，再配上节奏明快的音乐，引得不少网友争相模仿，有时还能掀起热潮。

褚珮珮（32岁）2015年从中国北京来到新加坡工作。在了解到本地艺术教育市场的需求后，她选择辞职创业，开办了一间舞蹈工作室，教授TikTok和抖音上面热度较高的短舞蹈。