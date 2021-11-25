本地医院出高价 找一个护士给万元

疫情下本地护士短缺，有私人医院为招募新血，愿意出高达1万2000元“介绍费”，即使是引进刚毕业的护士，也可能获至少3600元报酬。

据《海峡时报》报道，冠病疫情加剧了本地护士短缺的问题，医院对护士的需求有所增加的同时，也有更多护士辞职。去年，本地护士人数在20多年来首次下降。

去年，注册护士（registered nurses）增加了45名，但助理护士（enrolled nurses）减少了617名，整体减少了572名护士。

去年底，本地护士总数为4万2096人，其中外籍护士占三分之一。尽管去年有2356名新注册护士和661名助理护士加入该行业，但护士人数仍在下降。

今年的情况更糟，卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生本月早前在国会透露，今年上半年约有1500名医护人员辞职，而疫情前每年仅有约2000名医护人员辞职。今年上半年，就有近500名外籍医生和护士辞职，而去年则有约500名。

一些医护人员因疫情导致的高压力和长时间工作而选择辞职，但这进一步加剧了其余医护人员的压力。

另一些无法回家探望家人的外籍护士也因此辞职。

一名不愿透露姓名的私立医院管理人员说：“到处都对护理有很高的需求。外籍护士将我国作为跳板，以便在加拿大等国家申请更好的工作，因为他们在新加坡获得永久居民的可能性很小，在这里没有未来。”

完整报道，请翻阅2021年11月25日的《新明日报》。