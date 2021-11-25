楼下邻居煮餐酿大火 阿嬷抱初生婴逃生

煮饭酿大火，火势蔓延殃及楼上单位，阿嬷抱着刚出生四天的孙逃生。

这起火患发生在昨日（11月24日）傍晚5时45分，地点是后港52街第537座组屋的二楼单位。

热心读者林先生（60岁，罗厘司机）拨电《新明日报》24小时热线通报，指失火单位烈焰熊熊，浓烟冲天。

二楼单位火势凶猛。（读者提供）

民防部队到场灭火，大面积封锁现场，以及在停车场铺上地垫，随后有多名居民被救出，在停车场接受检查。

记者抵达时，两名年长者和一名年轻女子分别被抬上担架轮椅，然后送入救护车。

同层邻居谢女士（45岁，文员）受访绘述，事发时只有女佣和6岁小女儿在家，女佣听到爆炸声后吓哭，小女儿也饱受惊吓，还是失火单位的女住户敲门通知，大家才赶紧逃出去。

她得知后连忙赶回家。

据她了解，七楼的邻居一家五口都被送往医院做进一步检查。

“单位住着约五名租户，但每次会有不同的人出现，我本来就担心人多东西杂会出事，没想到真的出了事。”

民防人员到失火单位内调查。

住在五楼的吴女士（60多岁）表示，当时在煮汤，本来以为自家着火，后来看到烟从外面飘来。

“当时我很紧张，家里有两个孙，一个才出生四天，另一个4岁，我们一开门白烟就扑面而来，笼罩整个走廊。”

民防部队抵达前，约20名居民自行撤离，其中五人因使用靠近失火单位的楼梯疏散时，吸入过量浓烟被送往医院。

完整报道，请翻阅2021年11月25日的《新明日报》。