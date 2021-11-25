称见人骑长颈鹿视频 19岁青年闯犀牛棚效仿博眼球

闯进动物园白犀牛棚做后空翻的19岁青年，称自己是因为看到外国人骑长颈鹿的视频在网络上疯传后，也想要拍视频博眼球。一周后，他为了“恶搞”带了17只青蛙到升涛湾豪宅参加圣诞派对，把其中一只青蛙放在桌上足球台用球射死，再拍下视频。

“Ralph”黄义凯（译音）目前还押在监狱中，今早（11月25日）通过视讯认罪。

他面对14项罪名，包括恶作剧、擅闯、破坏公物、虐待动物、吸毒、非法持有电子烟等罪名。

他承认其中八项罪名，余项交由法官加以考虑后，法官下令提交他的缓刑监视以及青年改造所报告，将案件展期至12月20日。

庭上揭露，被告案发时是一名在家里接受教育的学生。

动物园是在去年12月17日报警，指当天发现一名公众跳进了白犀牛棚，举动非常危险，但他逃离了现场，而且还有人把他在棚里后空翻的视频放上网。

警方调查后将被告逮捕。被告在调查中承认，他因为看到了外国人骑长颈鹿的视频在网络上疯传，也想要拍一个能够疯传的视频来博眼球。他到了动物园时，发现白犀牛棚的栅栏非常矮，因此起了闯进棚内后空翻的念头，并且叫他的女友帮他拍视频。

主控官指出，动物园原本还未打算报警，但发现被告在白犀牛棚内后空翻的视频被人放上Tiktok，并有超过5万人观看，担心会有其他人效仿，因此报警处理。

除此之外，被告接受调查约一周后又再“对动物”犯案。他在平安夜到升涛湾豪宅参加朋友举行的圣诞派对，带了一包17只青蛙想要恶搞某人。

他后来将青蛙丢在桌上足球台上，然后用球将其中一只青蛙射死。过程被人拍下放上网。

被告后来将死去的青蛙“尸解”，然后丢在附近的沟渠内。

完整报道，请翻阅2021年11月25日《联合晚报》。