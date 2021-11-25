近80%新加坡人希望亲友先检测再聚会

再过一个月就是圣诞节，随后我们也将迎接2022年的到来。你是否准备与亲朋好友庆祝一番？

网络市场调研机构Milieu Insight，今年11月针对6000名来自新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南和泰国共六个东南亚国家的受访者进行调查，了解各地民众在疫情期间举办佳节聚会的防疫考量。

国人佳节期间聚会态度谨慎

调查显示，六个国家中，65%的人计划与亲友在佳节时欢聚，其中，51%要求与会者必须先接种疫苗才会赴会。

在新加坡，坚持亲友先接种疫苗才肯参加聚会的人占43%，是六个东南亚国家中最低的，变相反映出国人对新加坡高疫苗接种率的信心。

截至11月23日，新加坡85％的人口已完成冠病疫苗接种，24％已施打追加剂。至于其他五国，疫苗接种率则介于32%至78%。

另外，有高达77%的新加坡人，希望或要求亲友能先自行检测才赴约。这比其他五国都来得低：马来西亚（95%）、越南（92%）、泰国（91%）、菲律宾（89%）和印尼（87%）。

在聚会地点的选择上，九成的新加坡人希望能在家办，而非餐馆、公园等公共或户外场所。其中，超过一半希望能到亲友家做客。

根据Milieu调查，近七成的新加坡人希望能在佳节期间与亲友欢聚，但实际上，认为疫下聚会不太安全的人超过50%，说明国人的谨慎态度。整体而言，多数新加坡人希望未接种疫苗者不参与聚会，参加聚会者则应先检测再赴约。

新加坡已从11月22日起，放宽部分防疫限制，社交聚会人数顶限增至五人，到餐馆同桌堂食的五人只需完成疫苗接种程序，不必同住一户。另外，一天能有最多五人登门拜访。

与冠病共存 距离还有多远？

疫情暴发至今快满两年，随着疫情拖得越久，就越考验民众是否沉得住气。

根据调查，当被问及想到2022年最直观的感受是什么，其他五国的多数受访者从17种情绪中，选出“希望”（hope），唯独新加坡有更多人选择“不确定”（uncertainty）。

进一步对比六个国家，即使我国已逐步开放边境与更多国开启疫苗接种者旅游走廊，多数新加坡人（38%）认为我国要到2022年的下半年，才能真正与冠病共存。越南和印尼则较乐观，多数当地人认为明年上半年即可达成。

另外，多数新加坡也认为，要真正与冠病共存，得至少先满足三项条件：取消社交聚会的人数限制（66%）、恢复疫情前的旅游条件（63%），以及取消至少一米的社交距离限制（52%）。