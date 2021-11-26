允许五接种者堂食咖啡店增加10个

许连碹说，当局正积极同小贩中心商联会磋商，并与市镇理事会以及环境局指定业者合作，协助其余小贩中心逐步在月底前，开放让五名完成接种者堂食。

允许五名完成冠病疫苗接种者同桌堂食的咖啡店增加10个。截至昨天共有17家咖啡店和11个小贩中心开放让已接种的食客五人一组用餐。

永续发展及环境部高级政务部长许连碹博士昨天在面簿发文透露以上消息。她前天到访已开放五人堂食的勿洛熟食中心和位于实龙岗路上段的奇香咖啡店，观察人流管控等措施落实情况。

许连碹在贴文中提到，她很高兴看到食肆检查食客疫苗接种状态的流程相当顺畅，公众也会在入口处主动出示接种证明。

政府抗疫跨部门工作小组上周六宣布，已经准备好检查食客疫苗接种情况的11个小贩中心和七个咖啡店，本月23日起可允许五人共餐，其余小贩中心则会在月底开始实行。

许连碹说，当局正积极同小贩中心商联会磋商，并与市镇理事会以及环境局指定业者合作，协助其余小贩中心逐步在月底前，开放让五名完成接种者堂食。她也希望更多咖啡店业者采取必要措施，让五人同桌堂食。

若公众看到食肆已安排人手在入口处检查食客的疫苗接种状态，这意味着这些场所已开放五人同桌堂食。公众也可到环境局或食品局网站查询哪些小贩中心及咖啡店已落实这项措施。

其中一家新列入名单的是位于宏茂桥工业区一带的建成海鲜馆。负责人李玲玲说，海鲜馆已落实出入控制，食客只能从指定的入口处进入，同时也会有一名员工负责检查他们的接种状态，并为堂食的客人贴上贴纸。

李玲玲说，目前自己的孩子和员工会轮流在入口处把关，海鲜馆下来会增聘两名员工来负责这项工作，会是一笔不小的额外开销。

“我们每天早上6时营业到晚上10时。现在孩子放假所以来帮忙，下来我须要请两个人轮班，不然自己的员工忙不过来。”

位于红山的泉记海鲜煮炒档也刚获准允许五名完成接种者堂食。负责人林金祥说，食肆有室内和户外用餐区，但目前已全部围起，食客只能从一个入口进入。约五六名员工会轮流在入口处检查食客的接种状态并确保他们使用SafeEntry登记入场。

为确保每桌食客之间保持至少一米的安全距离，目前煮炒档的座位也减半至20桌左右。