韩国疫情虽加剧 本地多个旅行团仍将如期出发

韩国冠病疫情加剧，不过本地多家旅行社受访时指出，前往韩国的旅行团将如期出发，目前没有顾客要求退团。

韩国中央防疫对策本部前天通报，过去24小时新增确诊病例4115起，危重患者达到前所未有的586人，另有34起死亡病例，也是单日最高。韩国总理金富谦指出，由于防疫形势比预期严峻，尤其是首都圈地区，因此可能随时启动应急计划。