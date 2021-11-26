韩国疫情虽加剧 本地多个旅行团仍将如期出发

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来自 / 联合早报

文 /
王凯义

摄影 /
邓玮婷

发布 / 2021年11月26日 5:00 AM

据本报记者邓玮婷在韩国的观察，当地目前并未因疫情严峻而加强防疫措施，济州国际机场昨日还人潮汹涌。（邓玮婷摄）
据本报记者邓玮婷在韩国的观察，当地目前并未因疫情严峻而加强防疫措施，济州国际机场昨日还人潮汹涌。（邓玮婷摄）

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韩国冠病疫情加剧，不过本地多家旅行社受访时指出，前往韩国的旅行团将如期出发，目前没有顾客要求退团。

韩国中央防疫对策本部前天通报，过去24小时新增确诊病例4115起，危重患者达到前所未有的586人，另有34起死亡病例，也是单日最高。韩国总理金富谦指出，由于防疫形势比预期严峻，尤其是首都圈地区，因此可能随时启动应急计划。

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