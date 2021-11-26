韩国疫情虽加剧 本地多个旅行团仍将如期出发 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 摄影 / 邓玮婷 发布 / 2021年11月26日 5:00 AM 据本报记者邓玮婷在韩国的观察，当地目前并未因疫情严峻而加强防疫措施，济州国际机场昨日还人潮汹涌。（邓玮婷摄） 字体大小: 小 中 大 韩国冠病疫情加剧，不过本地多家旅行社受访时指出，前往韩国的旅行团将如期出发，目前没有顾客要求退团。韩国中央防疫对策本部前天通报，过去24小时新增确诊病例4115起，危重患者达到前所未有的586人，另有34起死亡病例，也是单日最高。韩国总理金富谦指出，由于防疫形势比预期严峻，尤其是首都圈地区，因此可能随时启动应急计划。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 韩国 韩国旅行 欧美假期 大通旅游 曾兄弟旅行社 接种者旅游走廊 家人向肇祸司机索偿 车祸脑损青年获赔218万元 居家绿植