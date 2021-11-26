校园内“中正人”塑像揭幕 黄祖耀捐20万元为南初设奖学金

南洋初级学院董事会主席黄祖耀捐赠20万元设立基金，为品德优秀以及在美术、体育及社区服务等领域有杰出表现的南初学生颁发奖学金。遴选委员会评估申请者时，将更注重学生的品格和价值观，而非学术成绩。

南洋初级学院董事会主席黄祖耀向学校捐赠20万元设立基金，为品德优秀以及在美术、体育及社区服务等领域有杰出表现的学生颁发奖学金。

南初昨天为校园内的“中正人”塑像举行推介仪式后宣布成立南洋初级学院中正人奖学金。黄祖耀以主宾身份为塑像主持推介仪式，这也是“中正人”塑像的第三个“分身”。

中正中学（总校）、中正中学（义顺）和南初，是中正中学有限公司属下的三所学校，由同样的董事会管理。

“中正人”塑像三校各立一座

“中正人”塑像由已故中正美术教师杨惠民带领学生一起打造。塑像胸部置空，看上去如同一个“中”字，也象征中正学子虚怀若谷、志在千里的气度。原版塑像屹立总校校园半个世纪，前年迁至国家美术馆。

中正中学前年庆祝创校80周年，在月眠路总校校园设立一座按原版塑像复制的“中正人”。第二座“中正人”复制塑像去年在中正义顺揭幕。

中正总校、中正义顺和南初如今各有一座“中正人”塑像，象征三校同属中正大家庭。三校也各设立一座刻有“饮水思源”字样的石碑。

南初中正人奖学金明年起开放给校内高一生申请，每年为最多10名学生各颁发1000元奖励金，表扬在美术、体育、社区服务、领导能力等领域有特出表现，或在克服挑战方面展现韧性的学生。

南初院长刘俊铭受访时说，学校遴选委员会评估奖学金申请者时，将更注重学生的品格和价值观，而非学术成绩。面对贫寒家境或其他生活挑战，以及在相关的非学术领域展现坚毅不拔素质的学生，皆会获得考量。

校方将鼓励获奖学生在南初求学期间发动服务学校或社区的项目。刘俊铭说，学生可按各自兴趣及希望服务的对象，设计和落实服务项目。校方会从旁引导并按项目的规模提供资助，或协助学生申请其他方面的支持。

南初董事会副主席许仁美说，董事会希望透过奖学金发挥中正有教无类、从德智体群美各方面培养学生的教育理念，支持来自不同背景的学生发挥所长。