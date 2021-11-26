聚，今年难上加难的事。实体聚会人数不断变化，然而人是群聚动物，开始学会使用线上通讯软件相聚。希望到了明年，社交聚会能正常进行，大家不必面对聚少离多的无奈。

去年的这个时候，大概没多少人料到，今年要安排与家人朋友聚会，竟是愈发困难的一件事。

迈入2021年时，相信大多数新加坡人是带着希望和相对愉悦的心情的，因为我国顺利进入解封第三阶段，可以八人出外聚餐或到亲友家探访。加上政府展开疫苗接种工作，好像终于能迎来骤雨后的骄阳了。

正当你觉得日子渐渐恢复正常时，顽强、难缠的变种病毒把大家的希望打破了。

5月份时，由于感染群和无关联病例攀升，我国开始收紧防疫措施，退挡回到解封第二阶段，之后再升级至高警戒阶段。

从那时起，什么时候多少人能上餐馆聚餐、能上门聚会，成为一道麻烦的数学题。网上不久前流传一组数字85202052……这是今年来获准堂食人数的变化，你分辨得了哪个阶段能有多少人吗？

本月10日，我国允许同住五人在餐馆用餐，一家五口难得聚在一起吃顿饭。（蔡家增摄）

人是群聚动物，为了相聚自然懂得变通。不少家庭、朋友和同事之间学会使用通讯软件Zoom办聚会、生日会和欢送会等。

不过，也有一些人寂寞难耐，为了面对面与他人交流，以身试法。新闻报道中，不时看到有人违反居家通知偷溜出去与友人家人相聚，换来牢狱之灾。

最家喻户晓的违例聚会，自然是新传媒艺人曹国辉去年底在家中办的13人生日派对，不仅公众形象大损，今年5月还被法庭罚款3500元。

进入11月，迎来新加坡与马来西亚谈成疫苗接种者旅游走廊（VTL）的好消息。经过多方的协调，航空和陆路VTL都将在下周一开通，不少两地游子终于能回家与亲人团聚。

明年这个时候，真心希望“聚”已经是不值一提的汉字，所有社交和家庭聚会能像疫前那样正常进行，大家无须再面对聚少离多的无奈。

作者是《联合早报》助理总编辑

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《联合早报》字述一年

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