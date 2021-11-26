因疫情少出门，喜爱自然的黄晓贞在客厅开辟一角安置各种植物。

黄晓贞（40岁，剪辑师）一家四口过去常在周末外出探索新加坡各个自然景点，但冠病疫情暴发后，考虑到两名就读小学的孩子尚未接种疫苗，应减少户外活动，现在她全家找到了新嗜好——室内绿植。

黄晓贞向来喜欢花花草草，但碍于住家没有阳台，迟迟未能下定决心添置绿植。今年7月，好友送了她几盆波士顿蕨和蕾丝姑娘（多肉植物），她便从此欲罢不能，几乎每周都会前往花圃选购小盆栽。

她特别在客厅开辟一角安置心爱的植物，还上淘宝订购特制架子，运来本地自行组装。她也向本地供应商买生长灯，务必要给宝贝们最贴心的呵护。

如今架上摆满各种盆栽，包括空气凤梨、虎尾兰、各类藤蔓，蕨类、胡姬花，及各种多肉植物。“栽培室内绿植需要耐心和不断尝试，不同品种的植物需要的配土、通風、光照，水分，养分等都不一样。”

室内植物最怕遇到病虫害，黄晓贞也难逃白色介壳虫大军入侵。她一开始手足无措，心疼之余，急忙向经验丰富的好友请教，购买农药喷洒在茎叶上，同时亲自动手一一挑走幼虫和卵。

“真的像照顾幼儿一样，要对它们呵护备至。培植室内植物不是每次都成功，有的养着养着就枯萎了，也有些长得茂盛，送给友人，皆大欢喜。”

新嗜好需要花钱，数个月下来已耗费四位数开销，但黄晓贞夫妻两人和孩子也因此有了新的共同话题，亲子关系更融洽。长子在她的熏陶下，还尝试栽植数种空气凤梨，成效颇佳。