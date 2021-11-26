义顺邻里纠纷 邻居互指对方泼尿

居民申诉，一名男邻居两次上门泼屎尿，导致恶臭弥漫，但这名男邻居否认，反指对方从窗外泼尿与吐痰，忍无可忍，才回泼了一次橙汁。

这起邻居纠纷发生在义顺5道第712座组屋。

《新明日报》记者走访时，一名不愿透露姓名的74岁阿嬷告诉记者，家门与走廊被人泼屎尿，邻居也遭殃，让他们饱受干扰。

“有一次出门捡纸皮，回家就发现传出臭味，怀疑有人泼屎尿，于是查看电眼。根据电眼画面，涉事男子就是住在楼下的邻居，因此感到不解。”

阿嬷表示，曾下楼质问对方，但对方否认，称不知情，她的孙子才将视频放上网。

根据视频画面，去年10月11日凌晨5时，一名身穿红色男子手持塑料瓶，泼出不明液体后，快速离开；今年11月21日早上7时35分，一名男子打着赤膊，手持塑料瓶快速经过又离开，行径可疑。

记者联络被投诉的男邻居王先生（62岁，送货员），他称，过去两三年来，有人从楼上吐痰下来，结果晒衣铁架都发黑。他也称，楼上邻居会扔饭下来，引来鸟啄食，甚至倒尿，非常不卫生。

他曾与对方沟通，以及投诉市镇会，但问题不断，忍无可忍下，才上门泼一次橙汁，希望对方理解清理的难处，“我没有泼屎尿。”

市镇会密切关注

义顺市镇会今早回复《新明日报》记者电邮透露，已关注此事件，团队将与住户合作，密切监察情况，并友好解决此事。

市镇会也在与有关当局合作，采取必要的行动。

市镇会希望能寻求居民间的合作，以避免此类行为。

完整报道，请翻阅2021年11月26日的《新明日报》。