驼背叔独撑档口 卖西餐逾40年

78岁驼背叔卖西餐逾40年，网友贴文呼吁大家光顾，阿叔忙不过来。

吕亚洲在大巴窑2巷第116座咖啡店经营“亚洲西餐”档位逾40年，除了价格公道，他驼背的身影也让人留下深刻印象，有顾客在光顾后贴文，呼吁公众给予支持。

《新明日报》记者昨天（11月25日）下午走访时，吕亚洲表示，由于上午生意好，食材都卖完，因此需要花时间腌制食材，一直拖到下午4时才忙完吃饭，下午5点再开档时，已有约七人排队。

“我长时间忙碌，两三年前开始驼背，虽不觉得疼痛，但看医生也没时间。“这么多年来，生意都不错，以前体力还行时，一天可炸约200只鸡翅膀，现在老了，减量到百多只，一天可卖约30只童子鸡。”

吕亚洲表示，不少顾客吃了上网点好评，近期越来越多人光顾，确实倍感吃力。

他说，本身育有一男一女，孩子都有事业，妻子早期帮忙，为照顾孩子留在家中，因此独自开档数十年。

“以前有几个年轻学徒，但学了就离开。”

他也说，这么多年都靠熟客支持，而鸡翅膀从40多年前卖一个六角钱，至今卖1元2角，价格已维持约5年。

网友呼吁 引来人龙

长年积累成驼背，摊贩与顾客感到心疼。

咖啡店摊位职员陈小姐（39岁）透露，之前阿叔佝偻着身子，只约70度，如今驼背越来越严重，有时甚至呈90度，看了都心疼。

“我觉得阿叔已老了，还那么辛苦，有顾客光顾是好事，但顾客太多，会对他造成压力。顾客可以分不同时段来光顾。”

不愿透露姓名的摊贩也说，阿叔的顾客越来越多，有时发现对方要提早来开档，准备食材。

“有顾客9月贴文介绍，吸引越来越多顾客。”

顾客陈女士（55岁，老师）也说，愿意等候阿叔准备食材与休息，自己听闻朋友介绍，才第一次来品尝。

完整报道，请翻阅2021年11月26日的《新明日报》。