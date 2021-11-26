疫下经营“派对巴士” 首个业主罚2000元

违例安装蓝灯、更改乘客座、安装迪斯科灯，56岁男子把迷你巴士改装成“派对巴士”，让乘客在巴士内开派对、唱歌、跳舞、喝酒，并在冠病期间继续营业。男子昨日（11月25日）认罪，被罚款2000元。相信是首个遭罚款的派对巴士业主。

去年7月30日晚上10时许，陆路交通管理局的执法人员展开突击行动，在新加坡河畔的沙球劳路（Circular Road）截查一辆疑似“派对巴士”（party bus）的迷你巴士。

执法人员发现巴士经过改装，安装了合金轮辋，在前防撞杠处装上蓝灯，乘客座改为两排面对面的座位，安装迪斯科灯，还有两台喷烟器材。执法人员还发现巴士内的冷藏箱装有一罐罐的啤酒。

当局扣押这辆“派对巴士”，并提控巴士车主安华（Anuar Bin Ahadun，56岁），他案发时是运输公司的老板。

调查发现，曾有人以110元雇用被告的服务，在去年7月24日为朋友庆生，五人在车内开派对。

被告承认一般会为顾客放音乐，让他们在车内跳舞喝酒。在顾客的要求下，还会提供麦克风让他们在巴士内唱歌。

被告没有合法执照经营此类夜间娱乐活动，因此触犯公共娱乐及酒类控制法令。他昨日承认抵触公共娱乐法令罪，另一项罪行交由法官下判时一并考量。

主控官指被告在阻断措施第二阶段解封期间经营“派对巴士”生意，让乘客不戴口罩聚集狂欢，影响了阻断措施的效率，因此促请法官判他罚款3000元。

完整报道，请翻阅2021年11月26日的《联合晚报》。