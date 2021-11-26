乘行动辅助工具过马路 七旬老妇遭撞后不治

行动不便的七旬老妇乘坐行动辅助工具（PMA）下楼买东西，过马路时不知何故被一辆货车撞上，送院后宣告不治。62岁男司机在疏忽驾驶导致他人死亡的罪名下被警方逮捕。这起致命车祸发生在昨天（25日）中午12时许，地点是宏茂桥美花道（Mayflower Avenue）与宏茂桥四道的交界处，就在哥本峇鲁民众俱乐部外的十字路口。

《联合晚报》读者白先生通报，他昨天到附近买东西途中，看到路口发生车祸，一辆黑色货车停在路口中央，车前则停着一辆行动辅助工具，现场有数名警员正在搜证调查。

警方发言人受询时说，警方在中午12时50分接获车祸的通报，车祸涉及一辆货车和一辆行动辅助工具，使用行动辅助工具的70岁妇女在清醒的状态下被送院，过后因伤重离世。62岁男司机则因为驾驶导致他人死亡被捕，调查仍在进行中。

记者今早走访车祸现场时，死者的干姐姐黄惠真正在案发路旁烧香祭拜。她说自己与死者同住在附近的第115座租赁组屋近40年，离车祸地点约300米。

黄惠真说：“她一般比较早起，会自己一人坐行动辅助工具到美华巴刹吃早餐，平时也会自己下楼买东西。”

死者的邻居刘先生（60岁）说，死者住家前天半夜跳电，昨天请他帮忙修理后，在中午12点左右匆忙出门买延长电线。”

“我叫她不用这么紧张，当我回家拿工具箱再到她家时就找不到她了。不久后，就听到她遭遇车祸的消息。”

完整报道，请翻阅2021年11月26日《联合晚报》。

