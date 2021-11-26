B11529：至今最可怕冠病变种毒株？

正当全球多个国家还在疲于应付德尔塔变种毒株，2019冠状病毒还在继续变种，南非再次出现了变种毒株。英国专家认为，这个新毒株B11529比德尔塔更为凶猛，形容它是“至今最可怕”（worst ever）的变种毒株。B11529毒株有何特点？它为何引起各方担忧？zaobao.sg带你了解。

B11529毒株突变量令人丧胆

B11529变种毒株相信最先在南非出现。南非科学家11月25日召开记者会，宣布发现新变种毒株，并把当地近日病例激增的原因归咎于它。

南非流行病应对和创新中心主任奥利韦拉教授（Tulio de Oliveira）在记者会上说，B11529毒株的突变量非常高，导致南非疫情反弹。

南非是非洲疫情最严重的国家。11月25日，当地新增2465起确诊病例，比11月初的106起，激增逾20倍。

南非国家传染病研究所（National Institute for Communicable Diseases，简称NICD）经基因组测序，至今已记录至少77起B11529确诊病例。英国《金融时报》援引当地卫生官员的话说，早期聚合酶链反应检测结果显示，当地的新增病例中，90%由新变种病毒引起。

NICD在南非三个省份，包括经济中心约翰内斯堡（Johannesburg）和首都比勒陀利亚（Pretoria）的所在地豪登（Gauteng）检测出的病例和阳性率，正在迅速增加。

南非过去也曾是其他变种毒株的发现地。2020年12月，贝塔（Beta）毒株最先在南非出现，之后传播到近70个国家。最先在印度发现的的德尔塔病毒，则在今年5月传入南非，引发严峻的第三波疫情。

如今让南非专家担忧的是，他们在比对南非境内各变种毒株扩散的速度时发现，B11529在所有取样病例中的占比，已在近两周内达到75%，比先前的贝塔和德尔塔毒株用时更短。这意味着B11529的传染性和传播速度或比德尔塔毒株更高更快。

新变种攻破亚洲

B11529目前已开始往外传播，毗邻南非的博茨瓦纳（Botswana）、香港和以色列，至今分别检测到四起、两起和一起B11529病例。

香港公共广播机构香港电台（RTHK）11月25日报道，香港当局在富豪机场酒店（Regal Airport Hotel）隔离的两名男子身上发现了B11529变种病毒。

香港卫生防护中心指出，病毒是由一名11月11日从南非飞抵香港的36岁男子带入。他在抵港两天后检测阳性，并把病毒传染给一名住在隔壁房间，来自加拿大的62岁男子。

B11529突变数量比德尔塔至少高出两倍

奥利韦拉指出，新的B11529变种毒株有一个不寻常的病毒突变组合，与已经流传的其他变种毒株非常不同。

他说，B11529总共有50个突变，在刺突蛋白有30多个突变。刺突蛋白是大多数疫苗的目标，也是病毒用来打开进入人体细胞大门的钥匙。

若放大到受体结合域（receptor binding domain，简称RBD），B11529则有10个突变，而席卷全球的德尔塔毒株只有两个。冠病病毒是利用刺突蛋白的受体结合域，与人类细胞受体的血管紧张素转化酶2（ACE2）结合，侵入人体。

奥利韦拉说：“B11529确实让我们感到惊讶，它在进化上有了很大的飞跃，并且出现比我们预期中更多的突变。”

科学家目前仍不清楚现有疫苗对抗B11529毒株的效果如何，因为新变种的突变可能帮助病毒躲避抗体。

南非科学家摩尔（Penny Moore）说，中和B11529毒株的工作，因其突变数量增加，而变得复杂。“这种变体包含许多我们不熟悉的突变”。

英国官方也在同日对外响起警报，指B11529的刺突蛋白与冠病疫苗所基于的原始冠状病毒的刺突蛋白截然不同。

英国卫生安全局首席执行官哈里斯（Jenny Harries）说：“这是我们迄今为止遇到的最值得注意的变种毒株，我们已着手紧急研究，以了解更多其传播性、严重性和对疫苗敏感性的信息。”

英国卫生部长贾维德（Sajid Javid）说：“我们所知道的是它有大量的突变，可能是我们在德尔塔变种毒株中看到的突变数量的两倍。这表明它很可能更容易传播，而我们现有的疫苗很可能不那么有效。”

南非夸祖鲁—纳塔尔（KwaZulu-Natal）研究和创新测序平台的传染病专家莱赛尔斯（Richard Lessells）说，B11529与拉姆达（Lambda）和贝塔毒株有相似之处，天生具有逃避免疫的能力。

他说：“这些都让我们担心，这种变体可能不仅增强了传播性，因此传播得更有效，而且还可能绕过免疫系统的某些部分和我们免疫系统的防护。”

值得注意的是，大量的突变不代表变种毒株一定更容易传播。南非今年8月曾出现一种被称为C12的变种毒株，但疫情并未扩大或恶化。在日本，一些专家也认为，当地病例最近显著下降，是因为病毒出现突变，最终自我消灭。

不过，为慎防病毒入境，英国宣布从11月26日中午12时，禁止南非、博茨瓦纳、纳米比亚（Namibia）、津巴布韦（Zimbabwe）、莱索托（Lesotho）和伊斯瓦蒂尼（Eswatini）的航班。

欧盟委员会也在与成员国密切协调，限制来自非洲南部地区的航班入境。

新加坡也宣布限制七非洲国家旅客入境

新加坡卫生部宣布将从11月27日晚上11时59分起，限制来自南非、纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、莱索托、伊斯瓦蒂尼和莫桑比克（Mozambique）等七个非洲国家的旅客入境。

从这些国家飞抵新加坡的本地公民和永久居民，则须在抵达后在居家通知指定设施隔离10天。新管制措施将实行四周，之后再检讨并决定是否延长。

卫生部说，近来有报道指七个非洲国家出现传播力更强的B.1.1.529冠病变种毒株，全球的科学家还在尝试了解这新的变种病毒，看它的传播力是否强过现有的德尔塔病毒，以及会不会造成更严重的病况和影响现有疫苗的保护作用。新加坡目前尚未发现有关病例。

新变种毒株冲击市场信心

B11529出现的消息传出后，亚洲股市今天全面下滑，本地股市上午也跌破3200点。

截至26日上午11时左右，新加坡海峡时报指数报3181.84点，下跌39.68点或1.23％。

其他亚洲股市也全线下滑，韩国和澳大利亚股市下跌逾1％，香港股市跌将近2％，日本股市则大跌超过700点或逾2％。

世界卫生组织官员指出，正在密切监测新的冠病病毒变异株，并将于26日召开特别会议进行讨论，决定B11529应否被列为需要关注（variant of concern）或留意（variant of interest）的变种毒株。

世卫组织将在会议上决定是否给B11529毒株起希腊字母的名字。若确定为它起名，它很可能采用下一个可用的字母，被命名为“Nu”。

除了B11529，现还有另外七个变种毒株在世卫组织的观察名单（variants under monitoring）上。