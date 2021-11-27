出现疑似传播力更强新变种毒株 七非洲国家旅客27日晚起禁入境我国

卫生部发文告说，全球科学家正设法了解这个B.1.1.529冠病变种毒株，确定它是否比德尔塔毒株更易传播，以及现有疫苗能否起保护作用。新加坡目前没有相关的确诊病例。

非洲近期出现令人关注的冠病新变种毒株，新加坡虽然未发现相关病例，但决定采取防范措施，从今晚（11月27日）11时59分起禁止来自七个非洲国家的旅客入境。

这七个国家包括南非，及毗邻的博茨瓦纳、伊斯瓦蒂尼、莱索托、莫桑比克、纳米比亚和津巴布韦。

英国和马来西亚等国也先后宣布对这些非洲国家实行入境限制。

我国卫生部昨天发文告说，近来有报道指七个非洲国家出现疑似传播力更强的B.1.1.529冠病变种毒株。全球科学家正在设法了解这个新毒株，要确定它是否比德尔塔毒株更易传播、会不会引起严重并发症，以及现有疫苗能否起保护作用。

“新加坡目前没有相关的确诊病例，不过我们应该采取必要的防范措施以降低新毒株在新加坡扩散的风险。”

从今晚11时59分起，过去14天到过上述七个非洲国家的长期准证持有者和短期访客，都不准入境或是在新加坡过境。限制也涵盖那些已获入境准证者。

卫生部也会从今晚开始把南非归入防疫管制最严格的第四级别国家，南非原本是属于边境管制相对宽松的第二级别。其他六个非洲国家已属于第四级别。

新措施生效后，抵境的本地公民和永久居民须遵循新加坡对第四级别国家的防疫规定，包括在居家通知指定设施隔离10天。边境管控将实行四周，卫生部之后会检讨和决定是否延长。

香港传出两起病例 新毒株消息打击区域股市

新毒株最先发现于非洲，初步显示它的变异程度高于德尔塔毒株，南非至今有约100起与它有关的病例。香港也传出发现两起确诊病例，首名病患是两周前从非洲入境的印度籍男子，他可能在酒店隔离期间把病毒传给了斜对房的一名中国籍男子，他是从加拿大抵港。

南非和香港出现新毒株打击区域股市，亚洲股市昨早全线下挫，油市也承受严重卖压。黄金和债券价格则因避险情绪升温而上涨。

新加坡交通部长易华仁昨天配合一系列与旅游相关的宣布接受媒体访问时指出，七个非洲国家当中只有南非航班直飞本地，每天仅一趟。

“大多数旅客都是要转机到其他目的地的过境旅客，每天入境我国的估计少过10人。虽然人数不多，但我认为（禁止七个非洲国家的旅客入境）是个很重要的预防措施。”

易华仁强调，新加坡重开边境之际，也要密切注意其他国家和地区的最新疫情。“我们向一些地方开放时，已预料到可能会出现须要重新评估和收紧安全措施的情况，这就是其中一个例子。”

由于现阶段还没有充分证据可判断新毒株的杀伤力，卫生部说，一旦出现新数据，就会评估现有的边境管制措施。

杜克—新加坡国立大学医学院新发传染病重点研究项目副主任黄英勇教授接受《联合早报》访问时说：“目前有关新毒株的都只是些非常初步的数据，我们不应该仓促下定论。新加坡在其他国家收集资料的当儿，谨慎行事，可降低新毒株在本地传播的风险。”

他认为，疫苗仍可以在一定程度上保护大家，尤其是针对严重并发症。