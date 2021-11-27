李显龙总理：亚欧可促进知识共享 恢复供应链运作重启跨境旅游

亚洲和欧洲国家可借应对冠病疫情对社会与经济冲击的经验，促进公共和私人领域的知识共享、密切合作，全面恢复供应链运作，并安全地重启国际旅游。

李显龙总理昨天（11月26日）通过视讯出席亚欧峰会，他在峰会第二场全会上发言时指出，亚欧国家处于有利位置，可建立集体韧性，克服冠病疫情的社会和经济冲击。

他说，即使达到很高的疫苗接种率，或实施封锁政策等安全管理措施，要全面消灭冠病病毒几乎不可能。一些国家甚至开始经历秋季后的新一波疫情，就算是在接种率高的地方，医疗体系也受到影响。

因此，李总理重申各国须学会以安全、可持续的方式与冠病共存。我国正以科学数据为依据，安全地重开边境，恢复国际旅游和跨境活动，并已宣布和27个国家开通疫苗接种者旅游走廊。

“我们希望这能为亚欧国家相互安全重开边境、逐步恢复免隔离的跨境旅游，提供有用的参考模式。”

新加坡也正与合作伙伴制定数码健康证书等可相互操作的数码方案，方便已接种疫苗者顺畅、安全地出行。

各国也应把握数码经济等新增长领域的机遇。李总理说，冠病疫情加快企业和社会的数码转型步伐，各国应借助这个势头，加强整合与合作，制定可持续、具数码包容性的国际社会。

李总理过后出席亚欧峰会领导人非正式会议时强调，应对许多挑战需要集体领导力和行动。在气候变化上，各国须加强去碳化和可持续发展的力度。

在供应链可靠性上，疫情促使更多政府探讨发展在岸生产（onshoring）能力。但李总理提醒，过度提倡在岸生产，将面临多重隐患，包括为了争取项目而提供大笔津贴，以及贸易扭曲（trade distortions）所造成的破坏。

“在岸生产必须辅以加强全球供应链和建立信任的努力，才能让国际的供应和服务流通，就算在危机中也不受阻断。”

李总理也说，数码革命说明了全球数据流通的重要，但各国同时也必须寻找新方法应付不实信息带来的挑战。

他强调，各国必须重申和巩固对多边主义的支持，新加坡也将坚定支持国际法和全球多边体系。