参与国家增至27个 我国与泰国土耳其等下月开通旅游走廊

随着泰国、柬埔寨、斐济、马尔代夫、斯里兰卡和土耳其的加入，每天可入境的疫苗接种者旅游走廊旅客也会从原先的1万名增至1万5000名。

新加坡与泰国将于12月14日开通疫苗接种者旅游走廊，并在同月16日把计划扩大到柬埔寨、斐济、马尔代夫、斯里兰卡和土耳其。

随着这六个国家的加入，与我国开通疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）的国家将增至27个，每天可入境的VTL旅客也会从原先的1万名增至1万5000名。

根据新加坡民航局昨天（11月26日）发的文告，在冠病疫情暴发前，从这27个国家入境我国的旅客，占樟宜机场每天入境人数的约60％。

交通部长易华仁昨天接受媒体访问时说：“VTL计划进一步扩大，可在管理公共卫生风险的同时，将新加坡与世界重新连接起来。”

有意通过VTL入境我国的短期旅客和长期证件持有者须先申请疫苗接种者通行证（Vaccinated Travel Pass，简称VTP）。

泰国旅客可从12月7日早上10时起申请VTP，其他五个国家的旅客则可从9日早上10时起申请。新加坡公民和永久居民以及12岁以下孩童返新时无须VTP。

柬埔寨、斐济、马尔代夫、斯里兰卡和土耳其都已被卫生部列入风险分级系统中第二级别的国家名单。从下个月2日起，泰国也会提升至第二级别。

民航局指出，在疫情前，柬埔寨、马尔代夫和泰国都是新加坡人的热门旅游目的地，这几个国家也在近期向一般旅客开放。

土耳其也已向我国旅客开放。当局说，与土耳其开通VTL，意味着我国将与另一个主要航空枢纽重新连接起来。斐济则会从下个月起向包括新加坡在内的40个国家开放。

共7万9335人申请到VTP

截至前天，共有7万9335名旅客申请到VTP，获准在明年1月27日前入境新加坡。

其中，英国人数最多，共有1万2354人，马国则有6704人申请到VTP。我国日前开放给马国旅客申请VTP时，一度因太多人同时间涌入SafeTravel网站，导致网站故障五个小时。

民航局也说，截至前天，已有3万7001名旅客通过VTL入境我国，其中2万零510人是VTP持有者、1万4788人是新加坡公民或永久居民，1703人是12岁及以下孩童。

另外，欧盟委员会日前宣布承认我国签发的HealthCerts疫苗证书。民航局昨天也宣布认同欧盟数码冠病证书（EU Digital COVID certificate），从下个月7日起，VTL旅客可凭该证书入境新加坡。

根据我国规定，旅客须提供当局认可的数码疫苗接种证明。

易华仁指出，新条例生效后，就算旅客在非VTL的国家接种疫苗，只要获得的证书符合欧盟数码冠病证书系统，VTL旅客就能凭该证书入境我国。

卫生部昨天也宣布更新风险分级系统中列为第二和第三级别的国家名单。

除了泰国，阿根廷、科威特、墨西哥、蒙古、摩洛哥、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦和罗马尼亚将提升至第二级别。伯利兹、哥斯达黎加、哈萨克斯坦、毛里求斯、巴拿马、秘鲁和乌拉圭则提升至第三级别。

奥地利、比利时、克罗地亚、捷克共和国、列支敦士登和斯洛伐克则因疫情局势恶化，降至第三级别。