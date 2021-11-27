下周二起 所有小贩中心将开放五人堂食

有多两个小贩中心昨天（11月26日）起开放让五名完成冠病疫苗接种者同桌用餐，允许五人堂食的小贩中心增至13个。到了下周二，所有小贩中心都将落实这项最新的疫苗接种差异化安全管理措施，有能力检查食客是否已接种疫苗。

根据国家环境局网站昨天的更新资料，除了率先在本月23日开放五人同桌堂食的11个小贩中心，达曼裕廊熟食中心和淡滨尼11街第137座小贩中心昨天也开始在入口处实施管制措施，以检查食客的疫苗接种状态，因此可允许多达五名完成接种者同桌用餐。

武吉班让小贩中心会从今天起实行。到了下周一（29日），另外18个小贩中心也能让五人同桌堂食，当中包括麦士威熟食中心、忠忠熟食中心、旧机场路小贩中心和东海岸人工湖美食村等。

完整名单可上环境局官网查询。

已有29咖啡店及食堂允许五人堂食

环境局预计，剩余的小贩中心到了下周二（30日）都将落实差异化管理措施，允许五名完成接种者同桌堂食。在此之前，小贩中心同桌堂食的人数上限维持在两人，堂食者也必须完成疫苗接种。

另一方面，永续发展及环境部高级政务部长许连碹博士昨天也在面簿发文透露，截至昨天，已有29个咖啡店及食堂允许五人堂食。

政府抗疫跨部门工作小组上周六宣布，准备好检查食客疫苗接种情况的小贩中心和咖啡店可允许五人共餐。11个小贩中心和七个咖啡店最先本月23日起推出这项措施。

公众在进入这些食肆前须出示疫苗接种状态，完成接种者将收到贴纸作为证明。尚未接种或未完成接种者只能打包。