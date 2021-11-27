公积金保健储蓄 存款顶限明年起 增至6万6000元

公积金会员保健储蓄户头的存款顶限，从明年起上调3000元至6万6000元。

保健储蓄户头（Medisave）的存款顶限又称基本保健存款（Basic Healthcare Sum），即国人年老时应付基本、受津贴医药费估计得存的款额。有关当局会定期评估基本保健存款，确保会员有足够的保健储蓄。

中央公积金局、建屋发展局和卫生部昨天（11月26日）发布联合文告指出，未满65岁公积金会员的基本保健存款顶限将上调3000元至6万6000元。明年年满65岁的会员，保健储蓄存款顶限提高到6万6000元之后就不会再增加。今年或之前已达65岁的会员，基本保健存款则继续维持在6万3000元。

文告也指出，明年1月1日至3月31日的公积金利率不变。未满65岁公积金会员的普通户头存款将继续享有2.5％的年利率，建屋局的房屋贷款年利率也维持在2.6％，比普通户头存款高出0.1个百分点。

特别户头、保健储蓄户头将继续享有4％最低年利率。退休户头的年利率也维持在4％至明年底。

所有公积金会员的首6万元储蓄（最多2万元来自普通户头）将继续获得1％的额外利率，因此，普通户头的最高年利率为3.5％；特别户头、保健储蓄户头和退休户头的年利率也保持在最高5％。

年满55岁的公积金会员，首3万元储蓄可继续享有额外2％利率（最多2万元来自普通户头），之后的3­万元储蓄可享有额外1％利率。因此，55岁及以上的公积金会员每年可从退休户口赚取最高6％的利率。

公众可上网www.cpf.gov.sg了解详情，或电邮cpf.gov.sg/writetous向公积金局查询。