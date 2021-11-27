这次第 怎一个​“​困”字了得！

困，即是物理上的动弹不得，也是内心的不自由。客工与新移民被困在岛国，思念只能靠手机传递。儿童则充满困惑，不明白为何出门要戴口罩，和家人吃饭要分桌。冠病一代，如何脱困？

这两年很困。有人坐困国内的愁城，有人被困在遥远的异乡。

困，即是物理上的动弹不得，也是内心的不自由。一切犹如古人造字时的构想——树木被关在一个居室里，得不到阳光雨露，无法正常舒展……

每天守在电脑前办公、开会、上课，感觉难以脱困？其实这还好；更多人为了生计，或工作的性质，得冒着被感染的风险出门，而且总是两点一线，重复往返，日子过得更单调苦闷。

很多地方去不了，很多的人见不到，再有是很多的爱好、情怀、承诺，那些说好的约定，甚至心心念念的抱负，在疫情中都得暂时收着，像收在一个暗黑盒子里，不知什么时候才能打开。这种心灵的围困，最让人百般无奈。

疫情一来，许多客工被困在岛国，亲情被疫情阻隔，客工宿舍也仿佛成了牢笼。大家的生活变得单调，工作、吃饭、睡觉，以及不停的检测，周而复始。什么时候才能告别这一切，找回原有的色彩，让身心得到解放？（梁伟康摄）

被困在岛国的客工和新移民最可怜。亲情被疫情阻隔，很多人已经有整两年甚至更久没回家了，所有的思念只能靠一台小小的手机传递。还有我们的马国朋友，一水之隔，长堤成了长叹，咫尺成了天涯。回去，有工作吗？收入怎么办？一直不回去，孩子都不认得我了，想到就心头发酸。一些人甚至长辈病逝，都来不及见最后一面。希望两地“走廊”开通后，这些遗憾越少越好。

各行各业中，最感身心困乏的是前线医护。日复一日在高危环境中高负荷工作，人手告急请不了假，还经常遭公众白眼，这里头有多少辛酸不为人知？单今年上半年，就有1500人辞职，相信当中不少，是真的累了。

小朋友们的“困”，则在于困惑，不明白为什么游乐场嬉闹的同伴少了，出门要戴口罩，和家人吃饭要分开？疫情产生的心理后遗症还充满未知，冠病的一代，如何脱困？

当然最现实、残酷的，是疫情引发了贫困的恶化。环顾全球，连富国都难以幸免，穷国就更是悲惨世界了。在本地，如果细心观察，也当知道陷入困境的家庭越来越多。

2021年，真的，怎一个​“​困”字了得！

作者是《联合早报》副总编辑

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