新柔陆路VTL开通 有人网上急抛售机票

新柔车票持续出现抢购热，不少已购买飞机票往返的游子纷在网上“抛售”向酷航订购的机票，当中有者为一对票喊价超过900元。

自本月25日敲定新柔陆路接种者旅游走廊（VTL）将与新隆VTL航班同天启动后，《新明日报》记者发现，电商平台Carousell陆续出现有人转售酷航机票的情况。

根据酷航官网条例，该航空公司允许乘客出发前更换乘客名字、日期和时间，更改费用为60元。

记者联系上其中一名转售新隆VTL机票的卖家，对方自新柔陆路VTL计划细节公布的25日当天，便把机票挂上网转售。

这名卖家透露，预计圣诞节从新加坡出发，元旦过后才从吉隆坡返回新加坡，往返票价为350元，卖家也表示会承担姓名更改的费用，这意味着卖家愿意亏损“脱售”。记者根据他所提供的航班资料查询，目前在酷航订票官网订购，其往返机票价格约373元。

问及脱手原因，卖家说：“我家在新山，我在新柔陆路VTL宣布前买了去吉隆坡的机票。所以如果可以（走新柔陆路VTL）的话，我想要卖掉。”不过截至今早，他的机票仍未成功转手。

也有其他买家挂出机票转手，坦言“因为改变主意了所以要卖掉。”其中，有卖家转售一对机票，包含更改姓名费用在内，价格达980元，意味平均一趟往返达490元。

根据本报早前报道，新隆VTL航空开放初期，许多住在新山的马国游子也购买了机票，再通过马国国内航空或专车远途回去新山，路程时间会消耗大约一至两天。

另外，相对新隆VTL航班路线，旅客须做四次检测，价格大约400元。新柔陆路VTL短程巴士则只须做三次快速抗原检测（ART），费用可控制在100元以内。

完整报道，请翻阅2021年11月27日的《新明日报》。