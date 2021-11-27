三年婚外情结束 牙医向女商人索回800万“爱的礼物”

为了近800万元“爱的礼物”，已婚牙医与“情妇”女商人对簿公堂。牙医搞婚外情三年来前后转账约800万元给她作为“未来婚姻资产”，但两人情海翻波后为钱“撕破脸”，牙医入禀高庭要对方“吐出”这笔钱，最终成功索回大部分资产和房车。

女商人则称自己只收到约700万元，而这笔钱是牙医“爱的礼物”，但她最终只保住20万余元房贷和20%店屋等。魏禾虹告诉本报，她有意提出上诉。

起诉人是中国籍的刘俊（57岁），他曾在北京当牙医。答辩人是中国出生、拥有台湾和加勒比海小岛国格林纳达（Grenada）双重身份证的女商人魏禾虹（40岁），目前在新加坡生活。

根据高庭昨天发出的判词，已有家室的刘俊于2016年在一场医疗研讨会上邂逅魏禾虹后，很快发展婚外情，一度谈婚论嫁。

刘俊前后转账4000万人民币（约800万新元）给魏禾虹，魏禾虹用约513万元买下丽敦豪邸（D’Leedon）公寓单位、马赛地轿车等。

不过，两人于2019年分手后，刘俊入禀高庭向魏禾虹索讨这笔钱和相关资产。

刘俊强调这笔钱原先是要作为两人在新加坡成家立业的资本，魏禾虹只是代为保管、购买房产和投资，但不是给她的礼物。

他也将两人的对话记录呈堂，指他已写明这笔钱“交给”女方，而不是“送给”女方。

高庭法官菲立·惹耶勒南指出，两人的对话记录显示刘俊是以规划两人未来为基础下，把这笔钱交给女方。既然两人如今已分道扬镳，刘俊无疑可收回这些资产，包括公寓单位、轿车、80%店屋资金，以及35万余元和约290万人民币（约62万新元）现金等。

不过，法官认为刘俊帮女方缴付的20万余元房贷，与两人的未来无关，证据也不足以证明女方拿走他的劳力士表，因此驳回他这两项申请。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年11月27日《联合晚报》。

